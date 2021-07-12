【產經評論】科企整改華先行　兩強爭霸關鍵賽

去年11月叫停螞蟻上市計劃，開啟中國針對科技產業的大型整改風潮。中國在反壟斷、促市場公平競爭等方面，明顯比對手美國先行。畢竟兩強爭霸，科技是主戰場，眼見這門戰略產業亂象頻生，中國得決心忍受「短痛」，施以大力度的整改，方能換來長治久安，始有望在這場世紀經濟戰中，制勝於千里之外！

今年以來，內地整治科企主要集中在本土市場的壟斷行為，阿里巴巴被判罰182億元人民幣一案最為矚目。惟6月情況有變，當局開始針對赴美上市的中國新經濟企業，皆因這些企業手握大量市場數據，變相要將這些經營數據納入美國監管，關乎到敏感資料，若不加以規範管理，後果不堪設想。滴滴出行未聽勸喻進行整改便急赴美上市，遭官方嚴厲痛擊，免得其他科企有樣學樣，為着到境外「掠水」就「無王管」，完全漠視國家網絡安全風險。

最新消息乃騰訊控股旗下的音樂業務成為整改目標，另字節跳動擱置境外上市計劃，原來也是為了先處理好數據安全風險。凡此種種，短期確不利這些科企重磅股的盈利和估值，為股市添壓，尤其目前內地經濟增長正在放緩，壓力更大。

問題是，疫情下新經濟發展一日千里，科企急速膨脹，壟斷市場的情況必得正視，否則社會資源都集中在一小撮科技巨企和富豪身上，變相支配了大部分民間財富和控制國家經濟命脈，更重要的是這些巨企往往上市集資，首要顧及的是股東而非國家利益，境外上市更引來跨境監管問題。若視而不見，非但妨礙市場公平競爭，更會激化貧富懸殊，日後在發展數碼貨幣、核心技術自主化等各方面，恐生諸多掣肘，後患無窮。

過去歐、美等國家的反壟斷舉措不鮮，19世紀的標準石油獨霸美國能源業後被拆骨收場就是例子。只是，如今科技泡沫正獨撐美國股市，拜登政府顧及當前美國經濟復甦，對科技巨企的壟斷問題遲遲未有下重手，而歐洲的情況亦類似，反壟斷行動零碎，雷聲大雨點小。

科技既已成為興國的重要本錢，面對諸多亂象，去隱患就需來得及時。明乎此，投資者該以平常心看待眼前內地針對科技產業的整改風潮，並對這個國家戰略產業日後能更百花齊放，支援國家經濟有效應對中美脫鈎風險，抱有更大的信心。