東方日報B1：字節跳動無限期擱置上市

消息指，字節跳動創始人張一鳴今年初與內地網絡安全和證券監管機構會面，席間被要求專注處理數據安全風險等，雖無明確要其押後公司上市，但對抖音和今日頭條等字節跳動在內地營運的應用程式(App)之數據安全合規性表達擔憂，並急於了解公司如何收集、儲存及管理數據。

內媒4月中旬曾爆出字節跳動已啟動來港上市程序，惟報道同日離奇被下架，9日後公司再宣布「目前無上市計劃」。原因可能如外媒周一(12日)引述消息報道般，張一鳴考慮到北京的擔憂，認為在相關政治和監管環境下，不是公司上市時機，即使公司沒有財務總監也是因素之一。

反觀，多次與其唇槍舌劍的騰訊現時在反壟斷監管風波下接連中箭。繼內地否決騰訊合併兩個遊戲直播平台虎牙及鬥魚後，外媒周一另外引述消息指，國家市場監督管理總局完成對騰訊音樂的審查後，要求該公司放棄獨家音樂版權這個競爭利器，獨立製作音樂之版權可幸免。該公司2018年上載的招股書提過，內地2017年便與「鼓勵」包括其在內的音樂業界避免收購獨家音樂版權，亦不應集體管理音樂版權。

消息續指，當局對騰訊音樂早年收購酷我音樂及酷狗音樂未按正常程序申報，罰款50萬元人民幣，但令外界感到該企獲「放生」是，公司不用如之前流傳般把上述兩款程式重新分拆出售，或不會罰款100億元人民幣。

內媒亦引述騰訊音樂內部郵件指，其已宣布對QQ音樂和酷我在內的業務及相關人員進行調整，把酷我分拆整合至其他部門。分析認為，調整既有深入整合騰訊音樂各板塊業務的意圖，也能緩解監管政策壓力。

消息拖累騰訊周一股價受壓，騰訊音樂在美早段亦跌6.28%。瑞信大中華區首席投資總監邵志銘指，內地監管風波使投資者對相關科技股卻步，監管壓力最早可能在今年第四季始有所緩解，也可能延續至2022年上半年，但短期內仍持續。

利達資產管理基金經理黃耀宗指，近期的監管風波使中資科技股估值受壓，針對數據的監管新措施，加上數碼人民幣恐衝擊電子支付平台，長遠也拖低科網企業估值的「天花板」。