美股3大指數齊創收市新高　維珍銀河挫17%

投資者對於美企新一季業績期感樂觀，美國股市周一(12日)做好，3大指數齊創收市新高。道指收報34,996點，升126點或0.36%；標指收報4,384點，升15點或0.35%；納指收報14,733點，升31點或0.21%。

CFRA首席投資策略員Sam Stovall預期，標指成分企業第二季盈利按年料猛增61%，可望是最少25年以來第二佳，僅次於2009年第四季；從行業來看，金融業盈利料漲115%，工業和消費非必需品業料分別漲330%和152%。不過，他提醒，由於市場期望甚高，即使業績佳也未必能取悅投資者。

星級分別員Tom Lee看好標指年底可能升上4,700點，較上周五有7.5%上漲空間，並預期10年期美債孳息將回升至近期的周期高位1.75厘。他認為，美債孳息和增長股可能開始同步上漲，指出俗稱FAANG的5大科技股，即Facebook(Fb)、蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜、Netflix和Alphabet將迎來很棒的下半年，因為這些公司在上半年沒甚麼表現；如果標指今年上漲了25%，FAANG中很多僅漲了5%，那麼下半年便可能上漲20%，因而成為「增持」目標。

個股方面，維珍銀河創辦人布蘭森完成試飛，成功上太空，惟其股價全日急挫17.3%，此前該公司宣布增發5億美元股份。

周二(20日)打頭陣公布業績的摩根大通和高盛股價分別挫收1.43%及2.35%。蘋果股價破頂後回軟，收報144.5美元，跌0.42%

遊戲直播平台斗魚終止與虎牙合併協議，斗魚股價全日跌8.81%。