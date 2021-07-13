諾誠健華夥渤健就治療多發性硬化藥物達成許可協定

奧布替尼是共價結合的BTK抑制劑，具有高選擇性和血腦屏障滲透性，目前正在多國針對復發緩解型多發性硬化患者開展與安慰劑對照的II期臨床研究。

根據協定條款，渤健將擁有奧布替尼在多發性硬化領域全球獨家權利，以及除中國(包括香港、澳門和台灣)以外區域內的某些自身免疫性疾病領域的獨家權利，諾誠健華將保留奧布替尼在腫瘤領域的全球獨家權利，以及某些自身免疫性疾病在中國(包括香港、澳門和台灣)的獨家權利。諾誠健華將獲得1.25億美元首付款，以及在達到合作約定的開發里程碑、商業里程碑以及銷售里程碑時，有資格獲得至多8.125億美元的潛在臨床開發里程碑和商業里程碑付款。

諾誠健華還將有資格因合作約定的任何產品潛在未來淨銷售額獲得在百分之十幾範圍內從低至高的分層特許權使用費。交易的完成取決於反壟斷法審查，包括美國1976年的Hart-Scott-Rodino(HSR)反壟斷改進法案，以及其他完成條件慣例。

奧布替尼是一款小分子布魯頓酪氨酸激酶抑制劑(BTKi)，已開發用於癌症的治療以及正在開發用於自身免疫性疾病的治療。