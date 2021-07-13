陳正犖：降準預示人行政策趨寬鬆

人民銀行宣布降準50個基點，7月15日起生效。人行在國務院會議預告兩天後，調低存款準備金率，將向金融機構注資1萬億元人民幣資金，存款準備金率已降至5%的金融機構除外，以減輕企業受大宗商品價格上升和高融資成本所影響的綜合成本。

市場都認為內地可能有針對性的降準，這次廣泛降準力度強於預期。一方面，可能意味着第二季度經濟增長可能令人失望。另一方面，此次降準預示着未來將採取溫和貨幣政策，這對中國經濟持續復甦和金融穩定來說是個好信號。

除了降準，6月信貸數據亦紓緩了市場對下半年內地流動性維持或維持偏緊的憂慮。新增貸款從5月的1.5萬億元人民幣升至6月的2.12萬億元人民幣，高於預期。除貸款外，企業債券發行增加和影子銀行活動收縮放緩，有助推動整體社會融資規模上升，新增社會融資規模從5月的1.92萬億元人民幣顯著改善至6月的3.67萬億元人民幣，高於市場預期。受惠於更大的公開市場操作流動性注入，由5月則為負9,720億元人民幣，改善至6月的4,620億元人民幣，廣義貨幣供應M2增長提升0.3個百分點至按年增長8.6%，遠高於市場預期。

信貸數據和降準表明，人行將採取非常謹慎和靈活的退市方式。即使目前增長放緩的擔憂似乎佔主導地位，更具支持性的政策立場，可能為風險資產提供一些支持，從而廣泛降低中國緊縮帶來的風險。市場由預期貨幣政策回歸正常轉變至憧憬寬鬆，中國十年期國債息率或回落至2.9%，預期人民幣維持相對強勢。有一點值得注意，人行指今次降準釋放的部分資金，用作抵銷幾日後到期的中期借貸便利，實際注資或減少至6千億元人民幣，究竟人行會否為部分中期借貸便利續期，或對貨幣政策的放鬆程度帶來進一步啟示。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖