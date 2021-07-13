美股繼續創新高　金價守1800美元關

●美匯指數報92.26；港匯升至7.7663；離岸人民幣(CNH)報6.4767；美元兌日圓處110.34；歐元企1.1863，英鎊漲至1.3887。金價企1,807美元。布油報75.24美元，紐油報74.19美元。道指期貨上升。

●美國財政部長耶倫認為，歐盟應該維持全面的財政政策支持直至2022年，並考慮採取更多經濟舉措以確保「強勁、持續復甦」。

●紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，聯儲局現在縮減寬鬆貨幣政策(QE)的時機未到，指該局希望就業市場的改善相對疫情之前有「實質性進展」。

●美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利表示，相信今年秋季，美國勞動力市場將「顯著增強」，並認為該國即將從新冠肺炎疫情中實現重大經濟復甦。

●美國晶片及基礎軟件公司博通(Broadcom)正洽談收購分析軟件開發商SAS Institute Inc.，其對後者的估值介乎150億至200億美元之間，預期最快數周內敲定有關交易。

●港股ADR指數收報27,630點，升114點或0.41%。

●即月恒生指數夜期收報27,602點，升71點，高水87點，成交10,115張。

●紐約8月期油收報每桶74.1美元，跌46美仙或0.62%；布蘭特9月期油收報每桶75.16美元，跌39美仙或0.52%。

●紐約8月期金收報每安士1,805.9美元，跌0.3%，連續4日收市高於1,800美元關。

●英國富時100指數收報7,125點，升3點或0.05%；法國CAC指數收報6,559點，升29點或0.46%；德國DAX指數收報15,790點，升102點或0.65%。

●外媒報道，印度議會正準備提交一項名為《2021年加密貨幣和官方數位貨幣法規》的加密貨幣法案，禁止在該國擁有私人數碼資產。

●內企半年違約額創新高，3大機構響警國企債台高築。