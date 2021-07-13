和黃醫藥：沃瑞沙®於中國首次商業銷售

這距離沃瑞沙®在中國獲批僅不到3星期。沃瑞沙®被批准用於治療接受全身性治療後疾病進展或無法接受化療的MET外顯子14跳躍突變的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)患者。

據和黃醫藥與阿斯利康AstraZeneca AB(publ)之間的許可和合作協議的條款，沃瑞沙®的首次商業銷售將觸發一筆2,500萬美元的不可貸記、不可退還的里程碑付款。和黃醫藥負責沃瑞沙®在中國的臨床開發、上市許可、生產和供應，而阿斯利康則負責其商業化。阿斯利康將根據沃瑞沙®在中國的全部銷售額向和黃醫藥支付30%的固定特許權使用費。

中國肺癌患者人數佔到全世界肺癌患者總數的1/3以上，而MET 14外顯子跳躍突變在 NSCLC中的發生率約為2%至3%，這種突變是MET基因的一種靶向突變。1,2,3這種突變在肺肉瘤樣癌(PSC)中較為常見(13%-22%)，肺肉瘤樣癌是一種罕見的侵襲性NSCLC亞型，對傳統化療不敏感。