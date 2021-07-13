3大警號　中資科技股劈價潮仲有排捱…

如今有3大警號，顯示中資科技股劈價潮可能仲有好一段路要捱。

首先，若然中概股日後赴境外上市，須要經多種國家網信辦的同意，那換言之是呢個部門分管了部分金融的權力，意味監管上變得有點複雜，背後可能涉內部角力。經驗看呢啲情況，唔會一、兩個月就完，一眾新經濟企業成磨心，有排受。

第二，周一(12日)傳來字節跳動擱置上市計劃，足證未來好一段時間，都唔會係上市時機，同樣意味整個行業仲有一段苦日子要捱。

第三，睇睇股王騰訊幅走勢圖，差到冇朋友。若然短線跌穿500港元大關，下一個支持位要睇到450元水平。所以，若然有反彈，太重倉又唔想長期作戰，可以減減磅，等破位喺500元樓下，再分注伸出「友誼之手」慢慢收集都未遲。股王都要落難，其他的，暫時都唔使點睇吧...

講來講去，每次見到騰訊南非大股東減持，都唔係好兆頭，呢次都係好「應棍」。喺有迹象科技業否極泰來之前，呢類股仲係少做少錯，唔做唔錯。有番咁上下股齡的股民都應該深知，炒賣中資股，歷來最難捉摸的，就係政策風向，策略只有避，難對着幹！

東網產經專欄作者 帥哥