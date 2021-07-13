李秀恒：整治滴滴有多重考量

內地最大網約車平台「滴滴出行」，因存在嚴重違法違規收集及使用個人資訊行為，近日遭國家網信辦勒令整改，其應用程式亦需從應用商店下架，並停止新用戶註冊。事件引發全球市場對內地進一步收緊監管大型科技企業的憂慮，導致在美上市的中概股及在港上市的內地科技股普遍下跌。有市場人士憂慮，隨着中美緊張關係升溫，未來內地可能會全面收緊中資企業赴境外上市的監管。

不過，筆者認為從美國和歐盟近年都加強了對科技巨企的監管力度，可以看出強化科企監管乃全球大勢所趨，市場不應對「滴滴出行」下架事件作出過度解讀。況且，內地加強監管科企，也有利於完善自身的監管制度，與國際接軌的同時，還能設下「安全網」，保護市場和經濟免受美國「放水」引發的資本巨浪衝擊，有助維持社會隱定和國家安全。

事實上，近十多年來全球科技企業飛速發展，許多新興科技產業及互聯網公司上市後，市值輕易超過千億美元。加上這些企業大多數都收集了大量的用戶個人資訊及生活數據，並建立了「大數據庫」進行分析，若放任這些公司無序發展和自由擴張，除會造成壟斷，影響到行業多樣性和競爭力外，亦極有可能危及到經濟穩定和國家安全。

因此，美國、歐盟和英國等西方國家，近年已經多次以反壟斷、違反競爭行為等理由，對蘋果公司(Apple Inc.)和Facebook等科網巨企進行調查和監管，且監管力度有愈來愈強之勢。由此可見，無論是下架「滴滴出行」，還是早前叫停「螞蟻IPO」，都僅是內地監管部門順應國際發展趨勢，革新和完善內地的監管制度，令制度更加趨向國際化的舉措而已。

同時間，由於全球央行瘋狂「放水」，令全球資金氾濫成災，環球通脹持續升溫，華爾街金融巨鱷為了追逐更豐厚利益，拚命吸引優質中資企業赴美上市，藉大肆炒作增加中資企業泡沫，為自己短期獲利的同時，也為中資企業長期發展埋下隱患。另方面，美國政府對中資企業的大數據和企業資訊虎視眈眈，因此內地強化對科企的監管，不但可防範美國政府借監管上市為幌子而接觸到中資企業的敏感資料，也能防止中資企業的泡沫被炒作得過高而成為後患。

香港經貿商會會長 李秀恒