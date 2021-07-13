中國銀河：寧德受惠新能源汽車熱

新能源作為高端製造產業，符合內地大循環為主體，內地國際雙循環相互促進的國家發展戰略，電動化智能化浪潮勢不可擋。

近期新能源汽車消息不斷，(1)寧德時代與海外大型電動車公司簽訂長期供貨框架協議，將雙方鋰離子電池的合作期限延長至2025年12月，公司成為繼松下、LG之後，成為特斯拉的第三個動力電池供應方。寧德時代將深度綁定特斯拉，強化合作聯繫；(2)遠景動力將投資4.5億英鎊，在英國建設電池工廠，初期年產9GWh，另與雷諾集團達成全面戰略合作；(3)長遠鋰科、廈鎢新能IPO過會，兩家正極企業產能持續擴張，借助多年技術研發和生產實踐優勢，進一步拓展客戶，鞏固行業地位；(4)恩捷股份、天奈科技、嘉元科技公布中報業績預告，均實現高增長；(5)湖南裕能擬投資170億元人民幣擴建磷酸鐵鋰項目。

新能源發電方面，(1)隨着中環股份硅片價格下降，通威電池片降價緊隨其後。本周組件大廠持續停止採購，電池片廠家在庫存壓力下，單晶電池片降價緊隨其後，硅料需求依然旺盛，硅料環節供給偏緊而下游又在持續擴產，價格下跌空間有限。近期海運運費持續飆，使得海外市場7至8月需求能見度不高；(2)國家電網下發《關於積極爭取整縣市(市、區)屋頂分布式光伏開發試點通知》，國網營銷部決定組織各單位積極開展試點申報工作；(3)萬度光能的鈣鈦礦太陽能電池生產基地、60億元人民幣投資項目正式簽約，鈣鈦礦作為第三代太陽能電池技術中備受矚目的光伏材料始揚帆啟航，試點項目一旦取得預期效果，將有利於鈣鈦礦的產業化加速。

在風險管理上，投資者須注意電力需求下滑的風險；新能源發電消納能力不足的風險；出口銷量不及預期的風險；原材料上漲過快嚴重擠壓下游生產環節利潤的風險；競爭加劇導致價格持續下行的風險。

前景方面，電動車迎來黃金發展期；雙碳大計，光伏迎來高增長年代，行業景氣度提升，拉動產品需求，但隨之引發的價格博弈與利潤再分配是今年需要密切跟蹤的焦點問題，硅片價格近期開始出現拐頭向下趨勢，行業景氣度有望觸底回升，建議甄選有業績支撐、擁有明顯競爭力優勢的優質品種。此外，儲電、電網、核電等領域亦值得關注，核心推介包括寧德時代、億緯鋰能、當升科技、天賜材料、隆基股份等。

中國銀河國際證券