陳倍敏：中國心連心化肥估值合理 目標價睇6元
2021年07月13日 08:30
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美股道指上周雖曾大跌約500點，其後收市跌幅收窄，只跌約200點，顯示投資者對美股仍投以信心1票。美國聯儲局發表貨幣政策報告顯示，第二季市場需求增長見動力，但仍需要留意勞工市場和就業情況。美元反覆偏強，美國本周將有多項經濟數據公布。此外，中國內地將公布6月貿易數據和第二季GDP數據，料次季GDP增速為8%，下半年將見持平放緩。
國家網信辦要求各網站平台把「滴滴出行」和「滴滴企業版」等相關25款應用程式下架， 以確保使用者個人資訊安全。人行在上周五公布，本周四起下調金融機構 存款準備金率0.5%，料可釋放1萬億人民幣流動性，內地股市周一(12日)做好。
市場擔心未來公布經濟數據存壓力，其實人行上半年未見釋放流動性，已令中小企業叫苦連天。近期人幣偏弱，亦令企業成本更見壓力。如今人行降準，是採取適度寬鬆的貨幣政策。
至於港股，恒指周一裂口高開約400點後回軟，整體走勢張力不及外圍。科技股仍受壓力，騰訊控股(00700)股價輕碰551港元便即回軟。江西銅業(00358)發盈喜，料中期純利升約3.3倍，帶動資源股做好。
中國心連心化肥(01866)去年業績穩定，營收升17%達104.4億人民幣，純利升約一成至3.5億元人民幣。今年首季集團公布純利增長約3.2倍，主要受惠尿素、三聚氰胺及二甲醚售價上漲和九江基地投產帶動。現價估值合理，建議侯低吸於5元或以下，目標價6元，止蝕位4.5元。該股周一收報5.26元，升0.36或7.3%。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(證監會註冊編號: ACG 082)