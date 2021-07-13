陳倍敏：中國心連心化肥估值合理　目標價睇6元

美股道指上周雖曾大跌約500點，其後收市跌幅收窄，只跌約200點，顯示投資者對美股仍投以信心1票。美國聯儲局發表貨幣政策報告顯示，第二季市場需求增長見動力，但仍需要留意勞工市場和就業情況。美元反覆偏強，美國本周將有多項經濟數據公布。此外，中國內地將公布6月貿易數據和第二季GDP數據，料次季GDP增速為8%，下半年將見持平放緩。

國家網信辦要求各網站平台把「滴滴出行」和「滴滴企業版」等相關25款應用程式下架， 以確保使用者個人資訊安全。人行在上周五公布，本周四起下調金融機構 存款準備金率0.5%，料可釋放1萬億人民幣流動性，內地股市周一(12日)做好。

市場擔心未來公布經濟數據存壓力，其實人行上半年未見釋放流動性，已令中小企業叫苦連天。近期人幣偏弱，亦令企業成本更見壓力。如今人行降準，是採取適度寬鬆的貨幣政策。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(證監會註冊編號: ACG 082)