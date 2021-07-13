林嘉麒：港股雖回升　仍勿掉以輕心

上周撰文提及小心新一輪的衝擊，怎料港股的確度過了一個驚濤駭浪的一星期。恒指上周五低見26,861點，幸好即日守於250天線，初步總算找到支持。中國人民銀行上周五收市後更釋出善意，將於7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約一萬億元人民幣，以優化金融機構的資金結構，更好支持實體經濟尤其是小微企業。

人行表示，穩健貨幣政策取向沒有改變，繼續實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕。今年以來部分大宗商品價格持續上漲，一些小微企業面臨成本上升等經營困難，堅持不搞大水漫灌，而是精準發力，加大對小微企業的支持力度。聽完原因，有點莫名其妙，但事必有因，加上內地重磅經濟數據的公布正是在7月15日，難免令筆者認為人行舉措是「市場維穩動作」，難道經濟數據會嚇壞投資者？因此，就算港股近日回穩，亦不能掉以輕心，不過外圍氣氛卻很好。

外圍方面，美股回穩，同時美國國債收益率暴跌，誘使投資者加大投資風險胃納，近日資金流入投資級別較低的債券市場，包括國家債券、新興市場債券及更大風險程度的企業債券。上星期美國聯儲局公布了較市場預期更鴿的議息會議紀錄後，資金再次在市場興風作浪。儘管新冠肺炎疫情後美國經濟復甦理想，但幾乎沒有人預計美國國債收益率會在夏季前跌至歷史低點，更何況上次聯儲局議息後，其點陣圖顯示2023年底將加息兩次，投資者顯得更為驚訝。驚訝過後，聯儲局放鴿，投資者解除了美國國債空頭倉位，壓低了收益率，所謂的通貨再膨脹交易不再。

正值踏入下半年，資金重新定位，繼早前的科技股後，近日資金增持的是新興市場債券。投資者預計美國國債收益率將維持在低位，投資者不確定消費者價格飆升後，美國聯儲局對通脹的容忍度有多大。事實上，市場目前並沒有達成一致，股市狂歡派對仍在繼續，而國債市場則顯示經濟增長正在放緩。眼見外圍歌舞昇平，奈何港股危危乎，港元亦有轉弱情況，港股投資者惟有見步行步。

獨立股評人 林嘉麒