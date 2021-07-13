虛擬貨幣連續兩個月調整　比特幣6月交易量暴跌逾4成

中國對虛擬貨幣採取嚴厲監管模式，加上一系列負面新聞影響，虛擬貨幣由6月時高位大幅回落，經歷長達2個月的調整，根據交易平台CryptoCompare數據，包括Coinbase、Kraken、幣安、Bitstamp在內的大型虛擬貨幣交易所，6月份的交易量暴跌逾40%，主要受價格與波動性回落影響。

外媒報道，虛擬貨幣「一哥」比特幣在6月跌至28,908美元的低位，當月累計下挫6%，而交易量最高的6月22日為1,382億美元，較5月的高位瀉42.3%。

虛擬貨幣價格及交易量暴跌的矛頭也指向中國，Pervalle Global投資長Teddy Vallee指出，中國鎮壓引發恐懼情緒並反應在市場上，數碼資產生態受到嚴重打擊，當市場出現大幅拋售時，感到不安的投資者會撤回部分籌碼。

事實上，內地由打擊比特幣挖礦到切斷虛擬貨幣炒作資金鏈，一系列監管「組合拳」表明政府打擊虛擬貨幣的堅決態度。連央行數碼貨幣(CBDC)，國際清算銀行(BIS)都認為跨境使用有風險，包括宏觀管理更難等。

此外，投資公司ParaFi Capital管理合夥人表示，各國加強監管以及環境、社會及管治(Environment、Social、Governance，簡稱ESG)意識抬頭，也進一步拖累虛擬貨幣市場情緒。