港股飆逾500點　重上兩萬八關　科網股急彈

港股連日反彈，恒生指數再飆逾500點，重上兩萬八大關。國企指數升200點；科技指數升180點，主板成交逾500億港元。

大型科網股領漲，騰訊飆4%，重上550元水平。阿里巴巴及美團升逾3%；小米集團升逾2%。字節跳動上市無期，資金流入快手，股價勁彈逾9%，高見163.8元。

資深股評人陳炳強表示，隔晚美股上升，三大指數創收市新高，加上人行日前公布降準，料短線對港股有一定支持。不過，恒指日前跌穿橫行底部支持約27,500點水平現反彈，回升力度有限，相信要企穩28,000點阻力樓上，方可確定走勢轉危為安，現階段入市值博率不高。

【10:10】港股升400點 科技股領漲 滙豐友邦齊撐市

港股升幅擴大，恒生指數最多漲416點，高見27,931點，暫維持近400點升幅。國企指數升過百點，重上10,000點大關；科技指數升近百點，主板成交近400億港元。

大型科技股領漲，騰訊升2.6%；小米集團升2%；阿里巴巴升1.8%；美團倒升1.2%；京東集團升1.4%。另外，瑞聲科技及舜宇光學升2.9%及2.2%；快手及嗶哩嗶哩回穩。

金融股合力撐市，友邦保險及滙豐控股漲2.4%及2.1%；香港交易所升1.3%。工、中、建三大內銀股升0.2%至0.7%。

汽車股保持強勢，吉利汽車飆4.3%，是表現最佳藍籌；長城汽車、廣汽集團及五菱汽車升2.2%；比亞迪股份及東風集團升0.8%。

【09:20】港股向好 騰訊及阿里漲1% 滙豐撐市

美股再創新高，港股開市跟隨做好。恒生指數升178點或0.65%，報27,694點；國企指數高開49點或0.5%，報9,995點；科技指數升40點或0.54%，報7,554點。

大型科網股個別發展，騰訊升1.2%撐市；阿里巴巴升1%；小米集團升0.9%；京東集團升1.3%。美團逆市跌0.4%；快手跌0.3%；嗶哩嗶哩跌1.2%，是表現最差科指成分股。

其他藍籌股普遍窄幅上落，龍湖集團升2.3%表現最佳。幾隻醫藥股跑贏，石藥集團、藥明生物及中國生物製藥升1.4%至1.7%。

重磅股方面，香港交易所再升1.4%；滙豐控股升1.1%；工商銀行升0.9%；友邦保險升0.7%；建設銀行及中國移動無起跌；中國平安跌0.5%。