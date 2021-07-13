麥嘉嘉：成本控制有效 建議持續關注聯想
2021年07月13日 10:09
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（Getty Images圖片）
聯想(00992)3大核心業務包括智能設備集團(IDG)、基礎架構方案集團(ISG)及方案服務業務集團(SSG)，分別面向智能物聯網、智能基礎架構和行業智能。公司2020/21毛利按年增長17%，達97.7億美元。公司嚴格控制經營成本，整體經營費用率全年下降1.1%至12.5%。毛利增長再加上經營費率下降，歸屬於母公司淨利潤按年增長77%至11.78億美元。毛利率連續4個季度上升，由15.3%增至17.2%，反映成本控制有效及有能力將成本轉嫁予消費者。
集團正式成立方案服務業務集團，整合當前集團內部各業務部門的服務團隊與能力，聚焦支持服務、管理服務、行業解决方案及維護服務4大領域。方案服務業務集團致力於打造公司智能轉型，設下首年實現30%的增長目標。未來，SSG將通過項目類服務(即行業解决方案)、附加服務、和包括DaaS(設備即服務)和Truscale(基礎設施即服務)在內的“X”即服務3大方向，不斷創造業務增量。由于預期PC需求增長强勁，加上數據中心行業發展態勢良好，建議投資者持續關注聯想。
申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉