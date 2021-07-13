麥嘉嘉：成本控制有效　建議持續關注聯想

集團正式成立方案服務業務集團，整合當前集團內部各業務部門的服務團隊與能力，聚焦支持服務、管理服務、行業解决方案及維護服務4大領域。方案服務業務集團致力於打造公司智能轉型，設下首年實現30%的增長目標。未來，SSG將通過項目類服務(即行業解决方案)、附加服務、和包括DaaS(設備即服務)和Truscale(基礎設施即服務)在內的“X”即服務3大方向，不斷創造業務增量。由于預期PC需求增長强勁，加上數據中心行業發展態勢良好，建議投資者持續關注聯想。

申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉