【高盛推介】騰訊急彈　資金反手入淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(12日)曾重上550港元水平，但收市跌約0.7%。周二(13日)早段則高開約1.2%後升幅擴大，高見562.5元，為目前升幅3大的藍籌股之一。

在中國市監局公布指不利市場競爭，禁止騰訊旗下虎牙及鬥魚合併案後，虎牙在官網宣布終止相關合併協議。此外，騰訊去年9月與搜狗達成最終協議，以每股ADS交易價格9美元私有化搜狗。而國家市場監管總局亦宣布，無條件批准騰訊收購搜狗公司股權的交易。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周一獲資金轉向流入，有約2,140萬元。牛熊證方面，則見周一資金兩邊部署但相對短線，周一早市反彈時隨即吸引資金流入淡倉，當中錄得約810萬元資金流入熊證，並集中在580至585元收回區域的產品。而日中倒跌則見好友趁低加倉，當中牛證錄得約920萬元資金流入，並集中在500元附近收回價的產品。

觀察港股通資金流向，則見周一北水繼續賣出騰訊，錄得約16.5億元資金淨賣出。

騰訊購證11112，行使價622元，2021年10月26日到期，實際槓桿10.4倍，高槓桿。

騰訊購證12837，行使價576.25元，2022年2月21日到期，實際槓桿6.2倍，貼價、中期。

騰訊牛證64725，收回價530元，行使價527.2元，換股比率500，槓桿比率19.5倍，市場上槓桿最高之一貼牛。

騰訊沽證24234，行使價515.38元，2021年9月17日到期，實際槓桿11.7倍，高槓桿。

騰訊熊證63072，收回價590元，行使價593元，換股比率500，槓桿比率14.3倍，相近收回近熊中槓桿最高。

騰訊熊證60799，收回價600元，行使價603元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，近41.5元收回距離遠熊。

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