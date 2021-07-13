重槌出擊又奏效！巴菲特今年靠3股已賺近3000億元

股神巴菲特的投資策略向來以高度集中聞名，今年僅靠3隻標指股份，就為他賺了75%的利潤，價值接近375億美元(約2,925億港元)。

外媒根據標普全球市場情報及MarketSmith的數據進行分析，發現巴菲特投資旗艦巴郡的投資組合中，3隻美國上市股份蘋果、美國銀行及美國運通合共創造出3/4的利潤。今年資產規模增長了375億美元，蘋果佔當中的29.4%、美銀佔25.7%、美國運通佔20.6%。

蘋果約佔巴郡美國股票投資組合的43%，儘管蘋果股價今年上漲9.4%，落後於標普500指數的16.3%，蘋果在過去1個月飆近13%，標普同期僅上升不足3%。巴郡目前持有蘋果8.87億股，今年已為巴菲特帶來110億美元的利潤。

美國銀行在巴郡的投資組合排行第二，佔比約13%，目前巴郡持有美銀超過10億股，股票價值今年上漲31%，已為巴郡帶來96億美元的利潤。另外，巴郡持有美國運通1.516億股，股份價值今年飆逾40%，帶來超過77億美元的利潤。巴郡持有美國運通近19%的股份，成為該公司第一大股東。