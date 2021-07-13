【瑞通推介】恒指升穿兩萬八　資金即市反手做淡

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憧憬陸續出爐的企業業績，道指隔晚收報34,996點，升126點或0.4%，創收市新高。

恒指上日收報27,515點，升170點或0.6%。周二(13日)早段升逾500點，升穿28,000點，暫3連升。恒指好倉(牛證及認購權證)周一(12日)淨流出逾2,200萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,800萬元，反映投資者預期後市將見整固。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點，而熊證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點。

美團連續兩日反彈，周一曾重越290元、50天及250天線，全日收報285.2元，升2.1%。滴滴出行在內地下架應用程式後，美團打車App時隔兩年重新上線，並推出優惠吸引客戶和司機使用。此外，有券商指美團4及5月外賣訂單量按年升約70%，而6月的升幅有所放緩，但社區團購的訂單量在6月見按月改善。另據報美團關聯公司入股半導體公司。美團升逾2%，突破於290元關口。周一有約2.7億元北水淨流出美團。輪證資金流方面，超過1,800萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾230萬元淨流入。

投資者憂慮疫情影響全球經濟復甦，油價在高位整固。中國海洋石油周一逆市偏軟，曾跌至8.29元的1個月低位，收跌0.5%於8.37元。周二早段好淡爭持，於8.4元附近徘徊。周一有約20萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流出。

人行上周五(9日)宣布降低金融機構存款準備金率0.5個百分點，有券商認為對流動性影響有限，甚或會被市場解讀為中央憂慮經濟復甦遜預期。建設銀行周一升逾2%後走勢逆轉，收市倒跌0.2%，報5.54元，盤中低見5.52元，連跌第4日。周二早段靠穩，暫受制5.6元。周一有近160萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

友邦保險周一大部分時間維持跌勢，收報94.1元，降0.5%。美國10年期國債孳息率在低位回穩，友邦周二早段曾回升近1%，升抵95元。近250萬元在周一淨流入其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流出。

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