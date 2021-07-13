改變模式！傳TikTok容許員工每周兩日WFH

外媒引述公司內部消息報道，內地大型科企字節跳動旗下短片分享應用程式TikTok近日向員工表示，即使他日重返辦公室工作，員工都可以選擇每周有2日可以遙距工作，甚至在經理批准的情況下，可以在本國進行遙距工作，毋須返回辦公室所在地。而有關政策適用於美國、英國及愛爾蘭的全職員工及實習生。

據悉，受新冠肺炎疫情影響，TikTok目前仍是完全採取遙距工作，尚未確定返回辦公室的日期。消息人士透露，TikTok在疫情大流行期間僱用了「數千名同事」。報道引述公司消息人士指出，面對面的協作是無可替代的，集團很高興最終重新開設在美國的辦事處。但很明顯，許多員工都已經很好地適應了在家工作，並重視靈活性及取得平衡。

TikTok在美國、英國、法國、德國、新加坡、印尼、南韓及日本等國家開展業務。美國是 TikTok最大的市場之一，主要樞紐位於加州山景城、洛杉磯、紐約及德州奧斯汀。

一項調查顯示，絕大多數僱主認為，隨着辦公室在疫情緩和下重新開放，員工們都不想重返工作崗位，而大多數僱主正計劃實施一種允許遙距工作的混合上班模式。