【高盛推介】港交所創4個月新高　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周一(12日)突破500港元關口收市，升約2.7%。周二(13日)早段繼續上升，高見511.5元，突破4個月高位，並於高位整固。

港交所因應加快上市程序，於早前宣布將落實推出全新平台FINI，以全面簡化及數碼化香港的首次公開招股程序，並料最快於2022年第4季啟用。此外，有券商指港交所將於下月中旬公布中期業績，該行料港交所今年第2季盈利可達32.6億元，按年上升10%，並維持對港交所「跑贏行業」評級，目標價611元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五(9日)錄得約540萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。而周一流入牛證的資金集中在485至490元收回區域的產品。

淡倉方面，則見近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,280萬元。當中認沽證佔約1,560萬元，而周一流入熊證的資金則集中在520至525元收回區域的產品。

港交所購證23788，行使價580.5元，2021年9月27日到期，實際槓桿13.3倍，高槓桿。

港交所購證22106，行使價529.38元，2021年9月24日到期，實際槓桿11.2倍，貼價。

港交所牛證63907，收回價480元，行使價478元，換股比率500，槓桿比率17.4倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

港交所牛證63082，收回價460元，行使價458元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

港交所沽證16464，行使價500.05元，2022年12月21日到期，實際槓桿3.4倍，貼價、低面值、長期。

港交所熊證57057，收回價540元，行使價542元，換股比率500，槓桿比率13.0倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

港交所熊證57059，收回價560元，行使價562元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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