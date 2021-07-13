市場料OPEC+短期難達成協議　高盛指第3季油價或見90美元

石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)上周，在未能達成協議的情況下取消會談計劃，令石油市場面臨供應緊張及價格上漲，8月石油增產談判窗口即將關閉，但目前暫未見到可以促成協議的機會。

外媒報道，即使其他成員國希望妥協，但沒有迹象顯示沙特及阿聯酋在解決爭議方面取得進展。消息又指，沙特及阿聯酋均已開始鎖定下個月的客戶供應量，故即使談判有突破，但兩國幾近沒有調整空間。

值得留意的是因為8月石油銷售已經鎖定，加上大多數海灣國家在準備迎接一個伊斯蘭節日，政府辦公室及企業下周部分時間將會關閉，換言之，假若美國、俄羅斯或其他國家設法促成協議，但相信石油供應亦不可能迅速增加，且意味下次會議的召開所討論的將會是9月供應量。

受累增產談判陷入僵局，現時油價已升上2018年以來高位，惟美國及俄羅斯的通脹亦正上升，故油價升勢促使市場對通脹的憂慮。不幸的是，目前石油需求很大，據估計，6月石油市場每天石油供應缺口高達230萬桶，為疫情以來最高水平。

大行高盛亦預計，到今年第3季度，石油價格升勢難擋，相信將達每桶85至90美元。