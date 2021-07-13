凱知樂司擬於內地及澳門開設kkplus概念店

「Kidult」一字係kid(小孩)及adult(成人)的合體，指一個成年人童心未泯，仍然熱衷年輕人文化。集團助理行政總裁及首席財務官洪誠明(Sherman)稱，據統計，全球市場每銷售5件玩具，就有其中1件係賣俾大人。以LEGO為例，「Kidult」產品銷售佔更大比例。而以往潮流玩具俾人嘅印象都比較男性化，所以kkplus決定打破舊有印象，旗下產品現時同50多個來自世界各地的品牌及15個本地品牌合作，針對不同口味的消費群，包括Tom & Jerry、SpongeBob及Street Fighter等，做到真正嘅老少咸宜。

既然潮玩市場有咁大發展空間，公司亦磨拳擦掌計劃到內地及澳門開設kkplus概念店。S洪氏表示，目前兩地都已經有商場營辦商同公司傾緊開店，但仍要等香港與澳門及內地通關先會落實。

至於政府電子消費券將於8月頭發放，他透露，kkplus與其中2個支付平台AlipayHK及WeChat Pay HK磋商提供消費券優惠，最終會選擇其中1間合作，但店舖暫時未支援Tap & Go「拍住賞」支付平台。目前kkplus每位客戶嘅平均消費逾1,000元，相信消費券推出可以帶動銷售。