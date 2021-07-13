逾66%亞太機構指疫情促使公司推出ESG措施

花旗集團發表報告指出，逾66%的亞太區機構客戶認為，新冠肺炎疫情是促使公司推出ESG(環境、社會及管治)政策及具體措施的推動因素，而集團在今年上半年為亞太區客戶籌集的可持續融資資金按年大增4倍，至逾250億美元。

當中，54%的受訪者已將ESG政策及具體措施納入為企業策略，而餘下近90%的受訪者則有意於5年內推出ESG政策及具體措施。

花旗集團亞太區行政總裁Peter Babej表示，集團將致力配合邁向低碳經濟轉型，未來將不斷擴展可持續融資，以協助客戶達成企業可持續發展的目標。

報告指出，愈來愈多機構客戶正透過不同的融資領域，以實現其環境、社會及管治(ESG)目標。54%受訪者已將ESG政策及具體措施納入為企業策略，而餘下近90%受訪者則有意於5年內推出ESG政策及具體措施。

該集團於今年第一季對亞太區14個市場的259個機構客戶進行一項調查，以深入了解其ESG進程。大部分受訪者均在所屬公司中任職高層職位。

結果顯示，促使調查受訪者採納ESG標準的主要推動因素包括，ESG標準符合企業的整體可持續發展策略(65%)；對企業與客戶和持份者的關係有正面影響(57%)；社會和環境因素(48%)；規管責任和為政策及規管改革提前作出部署(42%)；獲取ESG項目的專屬資金(28%)；以及投資者對ESG產品的需求和定價影響(22%)。

至於受訪者最感興趣或正在了解的3種可持續和綠色金融工具，22%受訪者首選綠色債券； 與ESG掛鈎的營運資本融資(ESG-linked working capital financing)則為42%受訪者3大選擇之一。