香港上半年新成立本地公司逾5.6萬間　較去年下半年升11%

公司註冊處公布，截至今年6月底，根據《公司條例》註冊的本地公司總數約達138.45萬間。

上半年新成立的本地公司總數約為5.62萬間，較去年下半年的數字上升11.07%。

公司註冊處處長徐麗貞表示，自該處根據《2020年公司(費用)(修訂)規例》扣減以電子形式成立公司及註冊非香港公司所須繳付的費用後，樂見有更多申請人選擇在網上提交成立本地公司的申請。

立法會於6月2日通過《2021年證券及期貨及公司法例(修訂)條例》。《修訂條例》旨在修訂《證券及期貨條例》、《公司條例》及數項其他成文法則，就落實全面無紙證券市場制度訂立法律框架。徐補充，公司註冊處一直就實施無紙證券市場制度的立法建議提供協助，特別是涉及有關《公司條例》的部分。

上半年在香港新設立營業地點並根據《公司條例》註冊的非香港公司共有662間。截至6月底，註冊非香港公司的總數約達1.4萬間。

在上半年交付公司註冊處登記的公司資產押記數目共有8,376宗，而去年下半年則有7,969宗；至於在今年上半年交付公司註冊處登記的償付及解除財產押記通知書數目為9,599份，而去年下半年則為9,234份。

今年首6個月交付登記的文件數目約為144.11萬份，與去年下半年的約141.74萬份比較，升幅為1.67%。

電子查冊服務方面，今年上半年公眾查閱文件影像紀錄的數目約為246.77萬宗，較去年下半年的約240.48萬宗增加2.61%。

至於向信託或公司服務提供者發牌方面，在今年上半年，該處共批出216個信託或公司服務提供者牌照。截至6月底，有關牌照持牌人總數達7,194個。