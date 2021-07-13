傳阿里夥國企競購紫光股份部分股權

紫光股份為一家雲計算基礎設施公司，該部分股權的售價最多或達到77億美元(約600億港元)。

消息指出，潛在競購方包括無錫市政府持有的無錫產業發展集團、北京電子控股，以及有政府背景的半導體投資基金建廣資產(JAC Capital)。如果阿里在7月20日的最後期限前提交具有​​約束力的報價，將與一家地方國企聯手。

分析認為，對阿里而言，若成功達成該項交易，將是中國監管機構開始打壓科技產業以來其首筆交易。阿里巴巴旗下螞蟻金服去年底叫停首次公開發行(IPO)計劃，阿里今年4月又因違反反壟斷規定被罰28億美元(約218億港元)。

報道指出，紫光所持股份的價值可能在400億至500億元人民幣之間，較紫光過去1個月平均股價22.3元溢價35%至70%。

清華紫光表示，為減輕債務風險，該公司「已在引資特別工作組的指導下接洽了幾家投資者」，如果進入司法重組，清華紫光將為引入戰略投資者作出總體安排。