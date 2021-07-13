OPPO首發布6G白皮書　推動人工智能與通訊網絡融合

內地移動通訊公司OPPO周二(13日)發表名為《AI-Cube賦能的6G網絡架構》的6G白皮書中提及，未來人工智能(AI)和6G如何更緊密發展，這也是業內針對AI如何與6G系統發展的解釋之一。

OPPO表示，企業目前已建立6G研究團隊，並正展開有關6G業務、關鍵技術、系統特性的早期研究，初步構思了AI模擬訓練平台。該公司認為，AI與6G網絡的合作應用，為大眾帶來全新的沉浸式體騇，使AI更融入生活。舉自動駕駛為例，6G網絡能快速偵測到車輛的位置和其周邊環境(如時間和天氣)，然後為其分配最適合的AI模型和通信連接，車輛在「學習」分配好的AI算法後，為用戶產生最安全及舒適的車程體驗。

當前網絡應用可分為控制功能和用戶功能兩個方面來理解。顧名思義，控制功能與網絡範圍相關，而用戶功能則與用家的體驗相關，據悉白皮書中在此兩方面加上一項新功能，共同組成智能立方體，讓6G網絡能做到自我優化。

OPPO 5G首席科學家唐海預計，未來世界上的智能體數量將會遠遠超過人類，因此下一代的通訊技術，如6G，應不止服務人類，而是更多在智能體間的互相應用。基於此，OPPO展開了對6G的早期技術研究和系統設計。至於5G，該公司指未來仍會繼續普及5G，推動5G的商用進程。