美股快大冧了？專家警告5大壓力恐季內爆發

外國傳媒報道，有分析認為，美股第3季承受「5P」壓力，包括價格(price)、疫情(pandemic)、資產配置(positioning)、政策(policy)及獲利(profits)等利淡因素，將導致美股崩潰，標普500指數可能會在第3季重挫8%，跌破4,000點大關。

美國銀行認為，由於Delta變種病毒已影響多個國家的經濟復甦速度，故今年與明年的經濟增長速度與獲利將會下調，導致金融資產的風險變高。此外，目前的資產價格都已來到高位，有很大的機會發生回調。

此外，分析認為，投資者在金融資產的配置同樣是關鍵，許多人誤以為科技股是很好的避險選項，但其實不是，標指可能會在第3季重挫。

各國政府對經濟政策的關注，同樣是股市能否保持穩定的關鍵，分析表示，通脹數據已削弱經濟振興與寬鬆貨幣政策的影響力，同時美國總統拜登的基礎建設計劃前景也變得暗淡，且中國的政策充滿不確定性，讓央行不得不提防該國脆弱的金融業出現過熱。

受到潛在的疫情風險、供給鏈短缺、經濟增長放緩等因素影響，各大企業在今年下半年的獲利將受壓，且投資者不安的情緒也可能提早反應，企業第4季獲利下滑的利淡消息可能在第3季於股價反映，造成股市提前下跌。