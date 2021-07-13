港交所：恒生生科指年化回報率達40%

港交所在一份報告中提到，香港生物科技生態圈正在快速的全面發展，從產品到研發支出，以及全球影響力各方面都反映了香港市場醫療板塊的成熟度。香港為上市公司提供充裕的流動性，在助力中國公司走向國際的同時，幫助海外公司更加接近中國市場。本港市場也在各方面不斷發展，表現日益成熟。

值得留意的是，恒生指數公司於2019年12月推出恒生香港上市生物科技指數，追蹤54隻香港上市生物科技公司整體表現，其中21隻為尚未有盈收生科企。自推出以來，恒生生科指回報率達55%，相當於40%的年化回報率，反映香港生物科技生態圈的不斷成熟。

港交所指，隨着發行產品增加，投資者的數量和多樣性也隨之提升。從私募和公募股票型基金到主權財富基金和對沖基金，不同類型的投資者亦加入香港生物科技市場，同時大規模的基礎投資者和專業基金亦為市場注入了醫療健康領域的專業知識。

尚未有盈收生科股去年獲納入滬深港通，為相關公司帶來中國內地的資本流量，並拓寬其投資者群。同時，賣方分析師對生物科技公司的研究覆蓋也在逐漸擴大，幫助投資者進行分析。