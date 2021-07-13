油價向好 道期偏軟
2021年07月13日 16:16
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美匯指數報92.34；港匯見7.7657；離岸人民幣(CNH)報6.4692；美元兌日圓報110.35；歐元企1.1848，英鎊處1.3863。金價報1,807美元。油價向好，布油報75.6美元，紐油報74.52美元。道指期貨跌28點。
●市後關注點
-20:30 美國6月消費物價指數(CPI)
●恒生指數收市報27,963點，升448點或1.63%。國企指數收報10,113點，升167點或1.69%；科技指數收報7,659點，升145點或1.94%，主板成交1,557億港元。科網股顯著反彈，內地市場監管總局無條件批准騰訊收購搜狗，騰訊升3.92%；阿里巴巴升3.95%；美團及京東集團升3.4%；快手升5.7%。https://bit.ly/3B7eHrY
-港交所：恒生生科指年化回報率達40%。
-英國央行取消銀行派息限制，滙豐收市升2.6%。
●深圳創業板指曾超越滬綜指，收市跌0.5%。https://bit.ly/3AZsAIm
●改變模式！傳TikTok容許員工每周兩日WFH。
●傳美國擬籌建印太數碼貿易協議，就數碼經濟設定標準。
●重槌出擊又奏效！巴菲特今年靠3股已賺近3,000億元。
●東奧閉門舉行，惠譽：再保險公司損失高達31億元。
●逾66%亞太機構指疫情促使公司推出ESG措施。
●比特幣6月交易量暴跌4成，流動性差恐為薩爾瓦多帶來挑戰。
●傳拜登政府將警告美企，在港營商風險趨升…
●騰訊獲市監局無條件批准收購搜狗。
-南方東英：騰訊獲批准收購搜狗消息「無異於久旱逢甘霖」。
-全球最大中國股票基金上月減持騰訊，持倉1年負回報4%。
騰訊《王者榮耀》6月吸金21億元，按年升21%。
●中國上半年出口增長28.1%，進口升25.9%。
-景順：中國貿易數據正面，看好出口商和大型國企板塊。
●內地6月手機出貨量跌10%，上半年5G手機市佔率達73%。
●傳阿里夥國企競購紫光股份部分股權。
●恒大：出售項目予萬科及金茂消息不實，保留法律權利。
●香港上半年新成立本地公司逾5.6萬間，較去年下半年升11%。