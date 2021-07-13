油價向好 道期偏軟

美匯指數報92.34；港匯見7.7657；離岸人民幣(CNH)報6.4692；美元兌日圓報110.35；歐元企1.1848，英鎊處1.3863。金價報1,807美元。油價向好，布油報75.6美元，紐油報74.52美元。道指期貨跌28點。

●市後關注點

-20:30 美國6月消費物價指數(CPI)

-港交所：恒生生科指年化回報率達40%。

-英國央行取消銀行派息限制，滙豐收市升2.6%。

●改變模式！傳TikTok容許員工每周兩日WFH。

●傳美國擬籌建印太數碼貿易協議，就數碼經濟設定標準。

●重槌出擊又奏效！巴菲特今年靠3股已賺近3,000億元。

●東奧閉門舉行，惠譽：再保險公司損失高達31億元。

●逾66%亞太機構指疫情促使公司推出ESG措施。

●比特幣6月交易量暴跌4成，流動性差恐為薩爾瓦多帶來挑戰。

●傳拜登政府將警告美企，在港營商風險趨升…

●騰訊獲市監局無條件批准收購搜狗。

-南方東英：騰訊獲批准收購搜狗消息「無異於久旱逢甘霖」。

-全球最大中國股票基金上月減持騰訊，持倉1年負回報4%。

騰訊《王者榮耀》6月吸金21億元，按年升21%。

●中國上半年出口增長28.1%，進口升25.9%。

-景順：中國貿易數據正面，看好出口商和大型國企板塊。

●內地6月手機出貨量跌10%，上半年5G手機市佔率達73%。

●傳阿里夥國企競購紫光股份部分股權。

●恒大：出售項目予萬科及金茂消息不實，保留法律權利。

●香港上半年新成立本地公司逾5.6萬間，較去年下半年升11%。