次季港商舖租市回穩　非核心區租金升3.7%領先

第一太平戴維斯表示，受惠於零售銷貨額上升，香港零售市場氣氛在第2季持續改善，商舖租金連跌18個月後，亦在第2季回穩，優質街舖及主要購物中心的租金雙雙回穩，分別錄得0.3%及1.2%的按季升幅。

此外，受到強勁的本地需求所帶動，非核心區商場在第2季表現領先核心區商場，錄得3.7%的租金升幅，後者租金則維持不變。

該行又指，鑑於出入境限制措施仍然持續，本地消費將繼續成為零售需求的主力，新界部分地區的零售設施將未能追上未來3年的預期人口增長，期內屯門、大埔及北區的人口增長率最高，有關地區的業主及零售商將迎來更大機遇。

同樣地，作為寫字樓人口未來增長可期的焦點地區，長沙灣將會迅速冒起，預計該區在未來2至3年將推出逾200萬方呎甲級寫字樓空間，總供應量將增加30%。

第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民表示，零售銷售數字有所改善，加上失業率下降，有助舖租回穩，另一方面，業主正採用期間限定店及短期租約來填補空置空間，直至遊客需求回升。

該行香港董事總經理及租賃部主管黎達志指出，目前零售商及業主對於租金的預期仍存在差距，但隨着市場租金已下調，加上零售銷售復甦，短期而言商舖的租金銷售比例將會改善。