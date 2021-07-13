高力指中環及金鐘商廈錄得淨吸納　為三年來首次

高力發布《2021年第二季度報告》，核心商業寫字樓租賃活動回升，尤其是中環和金鐘，季度淨吸納量反彈至約68,300方呎淨樓面面積，此為自2018年第二季以來首次錄得正數的季度。市場出現更實惠的租賃選擇，內地企業和金融公司牽頭把握機會，作出搬遷決定。

而今年第二季度的租金跌幅進一步收窄，整體租金和核心商業區租金分別按季下跌約1.6及約1%，而第一季度的按季跌幅約2和1.6%。香港商業物業服務主管顏慧萍指，預計到今年底，租賃市場會進一步改善。最近推出的『跨境理財通』可望帶動來自內地金融服務公司的租賃需求，該類公司或會物色位於核心地區的高質甲級寫字樓空間。

其中受惠服裝、奢侈品及電器產品的銷售帶動，2021年第2季度的零售業銷貨額比去年同期增加約11.2%。商舖服務行政董事吳凱寧稱，隨着疫苗接種率提高、社交距離措施放寬，以及消費券計劃的推出，零售物業市場的最壞情況已過。預期今年商業區街道租金會按年下跌約3%，而比較2019和2020年的按年跌幅分別約21及約28%。

相比其他主要地產類別，工業物業的表現較為出色，並逐步復甦。第2季度的資本和租金均錄得升勢。倉庫租金按季上升約1.1%，帶動上半年租金反彈約 3.5%，而按年則下降約5.3%。

本港經濟穩健復甦，疫情漸趨穩定，整體投資氣氛已有所改善。市場重拾信心，2021年第2季度的總投資成交量增加至255億港元，按季升約1.68倍，按年升約1.9倍。而工業物業類別因投資者需求殷切而率先反彈，但優質盤供應有限，導致部分投資資金於第2季流向寫字樓及商舖等領域，在低比較基數下，交投量按年增幅分別達約2.78倍及2.76倍。

該公司香港及大灣區研究部主管鄧淑賢說，今年初預計地產市場將在2021年逐漸復甦。來到年中，有見市場需求回升，信心有所增加，故視此為里程碑和轉捩點。主要物業類別將再起步，相信整體市況在年底前觸底反彈。