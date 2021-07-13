FAANG+M面臨三大風險　年底前恐被平倉？

周一(12日)納指即使再創新高，但券商Jefferies策略師Sean Darby仍對科技股的後市「潑了一盆冷水」。他認為「FAANG+M」，即是Facebook、亞馬遜、蘋果公司、Netflix、Google母公司Alphabet和微軟，這幾隻熱門科技巨頭的股票可能會在年底前面臨平倉風險，因為他們正面對一些在疫情危機爆發前都沒有碰到過的不利因素。

Darby指出，由於基數效應，未來12個月的這些科技股的盈利表現出現驚喜的難度已大大增加。另外美國兩黨對大型科技公司的監管力度加強，也已經從一個未知因素升級為政策不確定性持續上升的威脅。例如，拜登政府上周剛剛簽署了一項行政令，以在商業領域創造更大的競爭。

Darby預計，根據這項行政令，聯邦貿易委員會(FTC)和司法部對科技巨頭的影響力將會變得更大，展望未來主要風險似乎在於FAANG+M進行的收購將受到嚴格審查。

更甚的是，FAANG+M面臨的另一阻力來自於稅收政策的不確定性。從歷史上看，FAANG+M公司所支付的稅率比其他跨國公司低得多，這正令它們成為全球稅收政策制定者們重點打擊的對象。

最新G20制定的15%全球最低稅率預計要到2023年才實施，但Darby相信科技股享受低稅率的黃金時期已經結束，投資者應對這些公司未來10年所繳稅款的增加做好準備。