又有內房未能如期還債！標普警告恐交叉違約

外國傳媒報道，隨着中國限制房地產開發商借貸，該行業開始出現創紀錄的境內企業債違約潮，最新是四川藍光發展！

該公司稱，未能籌到足夠資金來償還周日到期的9億元人民幣境內債券；標普全球評級則警告，這將觸發交叉違約。

藍光發展是中國較大的建築商之一，據中國房地產信息公司數據，去年合約銷售額排名第38位。藍光發展周一(12日)晚間表示，該公司及子單位有45億元人民幣逾期債務。外媒數據則顯示，還有10.5億美元未償還的美元債券。

藍光發展表示，自2020年底以來，該公司在公開市場再融資遇到麻煩，加上一些金融機構施加的營運現金流緊張、債務加速，導致未能支付債券。該公司正制定中長期的綜合計劃以解決問題，也「得到地方當局大力支持、金融監管機構的積極配合」。

標普全球評級則將藍光發展評級從CCC-下調至D，稱該建築商未支付9億元人民幣債券可能引發交叉違約，並加速包括美元債等其他債務的支付需求。標普也預計，藍光發展亦不會償還3個月後到期的33億元人民幣債券。

藍光發展今年以來股價已累跌41%，是滬綜指跌幅最大的股票之一。另一開發商華夏幸福，最近披露其違約總額已達670億元人民幣，也是滬綜指表現最差的股票，跌幅達57%。