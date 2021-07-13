報告：上半年甲廈售價累升3.8%　金鐘漲幅顯著

今年上半年寫字樓市場表現回勇，指標甲級商廈售價反彈。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，雖然6月份甲廈價格略為調整，但總計上半年售價仍然累積上升約3.8%，其中金鐘商廈呎價約2.75萬港元，上半年累漲約4.1%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，雖然現時寫字樓空置率仍然高企，但基於本港經濟好轉，以及相信中概股回流香港上市的步伐將加快，支持寫字樓的需求，因此他對下半年寫字樓市場審慎樂觀，預計甲廈售價下半年升幅約5%以內，總計今年全年售價可升6%至8%，當中港島核心區甲廈表現可望跑贏大市。

租金方面，上半年甲廈租金累升約3.6%，但各區域的租金表現個別發展，如上環呎租上半年累升約5.4%，惟寫字樓空置率及未來供應較多的東九龍，今年上半年租金僅升約0.1%，最新平均呎租約23.5港元，表現接近持平。

甲級寫字樓租售價上半年有所反彈，但空置率仍然高企，截至6月底為止，本港整體甲廈空置率約9.9%，當中空置率最高的地區為九龍東，最新空置高見約13.9%，至於中環也達約8.4%，金鐘則升至約9.3%。