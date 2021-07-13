【新盤追擊】即睇沙田大圍全新低密度豪宅

沙田區近期稱得上發展商的主戰場，區內接連有多個新盤推出，當中大圍更是焦點之一；據美聯物業區域營業董事林偉強表示，大圍是傳統住宅區，居住環境舒適，近年交通網絡及生活配套更全面提升，發展潛力相當高，不過，區內新供應就出現了斷層，低密度豪宅新盤仍然欠奉。

由遠東發展打造的畢架•金峰正正主攻這個市場，位於新界東傳統豪宅地段：大埔公路沙田嶺段8388號，屬低密度發展，由分層單位及洋房組成，合共提供66伙，包括62個分層單位及4座洋房，分層戶面積最細1,018方呎，最大1,548方呎，全數劃一以三房開則；洋房面積由2,814至3,448方呎。全盤共設68個車位，比例超過1比1。

畢架•金峰環境清幽，依山而建，私隱度高，但生活配套卻相當齊全，距離港鐵大圍站僅5分鐘車程，大圍站坐擁雙鐵路線優勢外，上蓋亦將迎來佔地65萬方呎全新商場「圍方」，再加上大圍站周邊的民生商舖多達幾條街，購物消閒包羅萬有，選擇令人眼花撩亂。想知樓盤更多資訊，快快Click片睇啦。

------