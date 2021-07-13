【一手盤攻略】臨海現樓洋房畔海　寫意生活全接觸

屯門青山公路一帶普遍以低密度發展，環境清幽寧靜，私隱度較高，適合注重生活質素的人士。若然大家庭想購入大面積物業一同居住，這裡選擇就不算太多，尤其擁有優質景觀的臨海洋房更是少之又少。中原地產高級資深分區營業經理何建輝表示，屯門青山公路臨海洋房多數於2005年前落成，新供應不多，極大多數都是自用物業，往往放盤只有約5至6個，放盤價錢亦較為進取，成交宗數不多。

雖然畔海環境寧靜舒適，不過出行亦相當便捷，由項目駕車前往中環只需約20分鐘時間，而前往深圳灣口岸以及經屯赤隧道前往機場只需約15分鐘車程，住戶亦可於機場連接港珠澳大橋再前往珠海及澳門等地。至於想乘坐公共交通工具，由樓盤步行約2分鐘即可抵達巴士站，上車後數分鐘便可抵達屯門公路轉車站，可以轉乘其他路線前往多區。

隨着屯門交通更加完善，相信周邊地區商業發展亦帶動屯門發展。香港國際機場旁正興建全港最大型商業項目之一的航天城，佔地約25公頃，集購物、餐飲、娛樂設施、酒店及辦公大樓多項元素，預計最快於2022年開始陸續落成，相信可創造不少就業職位。想了解更多有關畔海物業資訊、周邊配套以及升值潛力，立刻觀看影片吧!