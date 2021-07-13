張劍虹自壹傳媒跳船　持股降至0.04%

翻查資料，該1,569.343萬股其實是股本衍生工具下持有的股份，事緣壹傳媒於2019年11月再向張授出涉及1,569.343萬股的購股權(行使價0.274元)，於2024年7月30日到期。

這批購股權是按照壹傳媒2014年7月採納的新股份期權計劃所發出，參與者為該公司之董事及全職僱員。若果是集團僱員或董事的承授人，不是身故、破產、無力還債、被裁定觸犯涉及操守或誠信之任何刑事罪行、被終止僱用，購股權將於承授人僱用結束或終止之日後14日之後不可行使。

壹傳媒上周四(8日)公布，同日以電郵方式自張劍虹的律師收到張氏的辭職信，內容有關其辭任公司執行董事、行政總裁及執行委員會和提名委員會成員以及其於集團內的其他職務，全自2021年6月30日起生效。

聯交所已要求壹傳媒就是否仍維持足夠的營運及資產水平，以保證其根據上市規則第13.24條的持續上市地位提供詳細評估，並已就與公司相關的其他事宜作出查詢。倘公司無法滿足上市規則第13.24條的規定，其上市地位可能會受到影響。