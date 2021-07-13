內地強調反對壟斷　促做好跨周期調節

國務院總理李克強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，席間指出要加強公正監管，反對壟斷和不正當競爭，讓中小微企業在公平競爭中有更多選擇和成長空間，讓大企業具有力的配套、充分發揮支撐產業鏈的龍頭作用。

據內媒報道，他又說，要統籌今年下半年和明年經濟運行，着力保持在合理區間。針對國內外環境變化和市場主體需求，保持宏觀政策連續性穩定性，堅持不搞「大水漫灌」，同時增強前瞻性和精準性，加強區間調控，堅持就業優先。而「積極的財政政策」和「穩健的貨幣政策」，要繼續聚焦支持實體經濟和促進就業，近期實行的降準措施要體現結構性，更加注重支持中小微企業、勞動密集型行業，幫助緩解融資難題。

同時，要支持用好地方政府專項債等資金，推進重大工程、基本民生項目等重點建設。綜合施策緩解大宗商品價格上漲壓力之餘，繼續發揮中小微企業、個體工商戶促進社會化就業主力軍作用，拓展大學畢業生等就業渠道，為農民工提供更多打工機會，發展靈活就業，努力實現比較充分的就業。

李克強又謂，要做好跨周期調節，應對好可能發生的周期性風險，大力推進改革開放，在發展中保障和改善民生，鞏固經濟穩中向好態勢，確保完成全年發展主要目標任務，推動經濟行穩致遠。