瑞銀：人民幣匯價料輕微貶值

投資銀行瑞銀財富管理最新預測，人民幣兌每美元匯價會轉微下調，今年第3季底將在6.5(每百港元兌約83.3元人民幣)、第4季底為6.55(每百港元兌約83.9元人民幣)、明年首季底和次季底則分別為6.6和6.65(每百港元兌約84.6和85.2元人民幣)。

該行指，聯儲局立場轉鷹，貨幣政策在未來幾季回歸正常，亦料全球增長動能在今年底時見頂，並於明年開始放緩，而過往這些情況均有利於美元。同時，內地增長放緩幅度亦可能較市場預期高，估計人民銀行為支持經濟，貨幣政策轉偏寬鬆。

報告中強調，中國際收支盈餘強勁，以及人民幣兌每美元的顯着息差優勢仍能為人民幣提供支撐，而且人行不樂見匯率無序波動，故該行預計人民幣匯價轉弱，惟不會出現大幅波動，但投資者亦需注意，人民幣息差收益可能被匯率貶值所侵蝕等風險問題。

雖然人民幣匯價被大行唱淡，但銀行仍然推出人民幣定存優惠吸客。短期方面，招商永隆則推出3個月2.65厘的特惠息率，最低存款金額為10萬元人民幣；長期方面，則有12個月2.65厘的信銀國際，其最低存款額為1萬元人民幣，惟需於網上銀行使用新資金敘做。