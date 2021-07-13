大埔公路再有豪宅新盤推售　最快月內招標

發展商積極部署推盤攻勢，市區及新界均有新盤醞釀登場，西南九龍維港滙II最快周內開價，沙田大埔公路豪宅項目畢架‧金峰首批單位有機會月內招標發售。

●維港滙II將公布首張價單 涉及最少105伙

會德豐地產常務董事黃光耀指出，維港滙II享維港景觀單位比例較多，同時可享池景，價格較第1及3期將會有溢價，而且近月樓市向上，定價上會反映趨勢，其中項目提供唯一1伙天際複式單位，售價及呎價均有望挑戰項目新高。

●沙田畢架‧金峰1座8A室示範單位曝光

今日首度開放之現樓單位為1座8樓A室，以三房雙套連工作間設計，實用面積1,334方呎，附設私人升降機大堂。設計師以時尚簡潔的白色為主色調，配搭簡約及線條流暢的傢具、燈飾及藝術擺設作為點綴，為空間注入現代時尚氣息。

●133 PORTOFINO四房雙套招標售出 成交價2730萬元

該盤累售21伙，套現逾6.8億元，項目尚餘7伙分層戶待售。

●九龍城瓏碧提供190伙 間隔開放式至兩房

碧桂園地產(香港)、聯合長利國際控股、以及匯銀集團合作的九龍城賈炳達道138號住宅項目，正式命名為「瓏碧Allegro」。

碧桂園地產(香港)營銷總監林曉箐表示，項目定位為精品式住宅項目，提供190伙，戶型由開放式至兩房間隔，可享九龍仔公園及九龍寨城公園景致。項目將提供兩層住客會所，設戶外游泳池、空中花園、健身室等設施。

資料顯示，該項目於2月份已入紙申請預售樓花同意書。