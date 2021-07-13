大埔公路再有豪宅新盤推售 最快月內招標
2021年07月13日 20:47
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發展商積極部署推盤攻勢，市區及新界均有新盤醞釀登場，西南九龍維港滙II最快周內開價，沙田大埔公路豪宅項目畢架‧金峰首批單位有機會月內招標發售。
●維港滙II將公布首張價單 涉及最少105伙
由5大發展商合作的西南九龍維港滙II，日前已上載樓書至一手銷售資訊網。信和置業(00083)營業部集團聯席董事田兆源表示，項目將設一個三房間隔的示範單位，最快周內開放及公布首張價單，涉及最少105伙，而四房及特色單位傾向以招標形式銷售，預計項目有機會7月內推出。
會德豐地產常務董事黃光耀指出，維港滙II享維港景觀單位比例較多，同時可享池景，價格較第1及3期將會有溢價，而且近月樓市向上，定價上會反映趨勢，其中項目提供唯一1伙天際複式單位，售價及呎價均有望挑戰項目新高。
●沙田畢架‧金峰1座8A室示範單位曝光
多個新盤部署推出，遠東發展(00035)旗下沙田大埔公路豪宅項目畢架‧金峰，今日(13日)開放現樓示範單位。該公司營業及市務總經理陳富強表示，項目稍後將接受意向人士預約參觀，本月內有機會推出首批單位以招標形式發售。
今日首度開放之現樓單位為1座8樓A室，以三房雙套連工作間設計，實用面積1,334方呎，附設私人升降機大堂。設計師以時尚簡潔的白色為主色調，配搭簡約及線條流暢的傢具、燈飾及藝術擺設作為點綴，為空間注入現代時尚氣息。
●133 PORTOFINO四房雙套招標售出 成交價2730萬元
信和置業(00083)旗下西貢133 PORTOFINO周二(13日)以招標形式售出1座2樓A單位，實用面積1,239方呎，四房連雙套房間隔，成交價2,730萬港元，呎價22,034元，項目1座所有單位全部沽清。
該盤累售21伙，套現逾6.8億元，項目尚餘7伙分層戶待售。
●九龍城瓏碧提供190伙 間隔開放式至兩房
碧桂園地產(香港)、聯合長利國際控股、以及匯銀集團合作的九龍城賈炳達道138號住宅項目，正式命名為「瓏碧Allegro」。
碧桂園地產(香港)營銷總監林曉箐表示，項目定位為精品式住宅項目，提供190伙，戶型由開放式至兩房間隔，可享九龍仔公園及九龍寨城公園景致。項目將提供兩層住客會所，設戶外游泳池、空中花園、健身室等設施。
資料顯示，該項目於2月份已入紙申請預售樓花同意書。