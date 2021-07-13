東涌交投急增16%　東環兩房僅微減6萬易手

個別地區二手交投繼續升溫，東涌7月份累錄37宗成交，較上月同期增16%，其中東環兩房單位經議價後僅減價6萬元，以764萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔囍滙中層B室，實用面積約576方呎，兩房間隔，屬於大兩房設計，市場上較為少有，故放租僅三天，就獲租客以30,500元租入，實用呎租約53元，新租客於中環上班，心儀單位鄰近港鐵站，交通方便，決定承租。

●炮台山縉景台2座高層A室，實用面積約478方呎，三房間隔，以943萬元易手，實用呎價約19,728元，新買家屬於外區用家，原業主於2008年8月以380萬元買入，持貨13年帳面獲利563萬元，單位升值約1.48倍。

●北角和富中心16座高層A室，實用面積約823方呎，三房間隔，享海景，獲區外換樓客以約1,600萬元承接，實用面積呎價約19,441元，原業主於2007年1月以507萬元購入自住，持貨14年帳面獲利1,093萬元，期內升值近2.2倍。

●鰂魚涌華蘭花園7月暫錄得2宗成交，平均實用呎價19,404元，其中翠蘭閣中層D室，實用面積約410方呎，兩房間隔，附有裝修，望樓景，叫價800萬元，最終以780萬元易手，實用呎價約19,024元，買家屬於首置客。

●鰂魚涌太古城寧安閣中層G室，實用面積約530方呎，兩房間隔，望園景，以每月約21,500元租出，實用呎租約41元，屋苑目前仍有76個單位放租，月租入場費由17,500元起。

●西灣河鯉景灣逸華閣低層H室，實用面積約799方呎，套三房間隔，擁全海景，開價約1,480萬元，議價後以1,470萬元獲外區換樓客入市，實用呎價約18,398元，原業主於2006年5月以約446萬元購入，轉手帳面獲利約1,024萬元，物業升值約2.3倍。

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九龍區

●將軍澳公屋翠林邨連錄兩宗白居二入市成交，其中秀林樓高層35室，實用面積約355方呎，去年10月於未補價第二市場叫價210萬元放售，累減17萬元或8.1%，獲區外白居二以193萬元承接，實用呎價約5,437元，原業主於2016年以約33萬元購入，持貨5年帳面獲利160萬元，期內升值逾4.8倍。

●將軍澳維景灣畔7月錄約20宗買賣，包括1座中低層D室，望全海景，兩房間隔，實用面積約516方呎，以955萬元放盤兩個半月後，獲外區客接洽，議價後減價15萬元，以約940萬元成交，實用呎價約18,217元，新買家為換樓客。

●藍田滙景花園7月暫錄7宗買賣，已超越上月全月5宗，現時平均實用呎價上揚至16,032元，屋苑2座高層A室，實用面積約537方呎，兩房間隔，最初開價868萬元，議價後以858.8萬元成交，實用呎價約15,993元。

●牛頭角得寶花園D座中層4室，實用面積約265方呎，開放式間隔，同區客睇好樓價走勢，擔心遲買更貴，睇樓僅1小時即決定入市，成交價481萬元，實用呎價約18,151元，原業主於2012年11月以252萬元購得，是次轉手帳面獲利229萬元，升值約91%。

●紅磡黃埔新邨7月暫錄約2宗買賣，平均實用呎價17,711元，包括永榮樓低層2室，實用面積約398方呎，兩房間隔，最初開價648萬元，議價後以630萬元易手，實用呎價約15,829元，原業主於2014年9月以440萬元買入，持貨近7年帳面獲利190萬元離場。

●奧運站凱帆軒2座中層E室，兩房間隔，望山景，實用面積約451方呎，以約19,000元放租約兩星期後，議價後減價約1,000元，以約18,000元租出，實用呎租約39.9元，新租客在睇樓1次後決定承租。

●奧運站海桃灣1座中低層D室，兩房間隔，望樓景，實用面積約505方呎，以約21,000元放租3星期，零議價情況下獲外區客承租，實用呎租約41.6元，新租客為一家三口的家庭客，睇樓3次即決定承租。

●深水埗景怡峯高層C室，實用面積約269方呎，一房間隔，望山景，日前以611萬元沽出，實用呎價約22,714元，項目7月累計2宗二手買賣，平均實用呎價約22,714元，現時有約13個單位放售，入場費由598萬元起。

●長沙灣西九四小龍7月暫錄22宗買賣，較上月同期18宗上升22%，昇悅居佔5宗，平均實用呎價18,092元，屋苑5座低層F室，實用面積約530方呎，開價940萬元，放盤僅1天，即以917萬元沽出，實用呎價約17,302元。

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新界區

●東涌7月累錄37宗成交，較上月同期增16%，東環6B座高層6室，實用面積約484方呎，套兩房間隔，享園景及市景，開價770萬元，經議價後，以764萬元成交，實用呎價約15,785元，新買家為外區換樓客，屋苑本月暫錄12宗買賣，平均實用呎價約15,270元。

●東涌居屋裕東苑B座低層11室，實用面積約601方呎，原則三房間隔，本月初於已補價自由市場叫價688萬元，近日降價至668萬元，隨即吸引上車客睇樓後立即還價，最終以650萬元成交，實用呎價約10,815元，新買家在區內覓盤多時，見相若樓價在區內私樓市場只可購入一房單位，迅速決定入市上址，原業主持貨約3年轉售，帳面獲利122萬元，升值約23%。

●青衣盈翠半島8座低層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，以908萬元沽出，實用呎價約17,462元，原業主於1998年7月以約249.5萬元購入，持貨至今約23年帳面獲利約658.5萬元，物業升值約逾2.6倍，本月項目暫錄4宗二手買賣，平均實用呎價約17,906元。

●青衣藍澄灣6月全月錄得11宗買賣，本月暫只錄得1宗，成交明顯減慢，主要由於平價盤已消化，現時肯減價的業主不多，成交為6座中層C室兩房戶，實用面積約488方呎，1月叫價660萬元，減價5萬元，以655萬元沽出，實用呎價約13,422元，新買家為用家，原業主於2003年6月以139萬元一手購入，帳面獲利516萬元，期內大幅升值約3.7倍。

●荃灣海之戀9座高層B室，實用面積約772方呎，套三房間隔，望內園及海景，新近以1,788萬元沽出，實用呎價約23,161元，原業主於2017年6月以約1,253萬元購入，持貨至今約4年，現轉手帳面獲利約535萬元，物業升值約43%。

●屯門啟豐園2座高層D室，實用面積約372呎呎，兩房兩廳間隔，區內客為鄰近家人，方便照應，見單位房、廳擁部分海景，加上業主有1,000元的議價空間，遂便決定以11,800元即睇即租，實用呎租約31.7元，如以同類型單位銀行估價約568萬元計算，租金回報率達2.5厘。

●屯門居屋美樂花園7座中層G室，實用面積約591方呎，兩房設計，區內客以13,000元即睇即租，實用呎租約22元，如以同類型單位銀行估價約615萬元計算，租金回報率達2.5厘。

●屯門景峰花園7月暫錄約2宗買賣，該盤3座低層H室，實用面積約409方呎，兩房間隔，原業主早前叫價468萬元放售，由於屋苑鄰近屯馬線鐵路站，交通便利，吸引投資客洽商承接，料用作長線收租用途，雙方議價後終以466.8萬元成交，實用呎價約11,413元。

●元朗雍翠豪園1座低層A室，實用面積約706方呎，套三房連多用途室間隔，原先開價880萬元，經議價後減價12萬元或約1.4%，至近日以868萬元沽出，實用呎價約12,295元，屋苑現時有約10個單位放售，入場費由650萬元起。

●元朗尚悅3日5宗買賣，包括3座中低層F室，實用面積約357方呎，兩房間隔，叫價548萬元，僅減價1萬元，隨即以547萬元沽出，實用呎價約15,322元，原業主於2017年7月以418萬元買入，持貨4年轉售帳面獲利129萬元，升值約31%，元朗區本月累錄約74宗二手買賣。

●元朗YOHO MIDTOWN第5座高層A室，實用面積約362方呎，一房間隔，叫價718萬元，減價18萬元，以700萬元成交，實用呎價約19,337元，新買家為上車客，比較多區後即拍板承接，原業主則於2017年4月以549萬元買入，持貨約4年帳面獲利151萬元，單位期內升值約28%。

●元朗采葉庭12座高層A室，兩房間隔，實用面積約460方呎，望市景，原業主叫價約690萬元放售，放盤約10天即吸引首置客洽朋，議價後以665萬元成交，實用呎價約14,457元。

●元朗加州豪園剛錄7月首宗買賣，項目聖哥拉徑單號屋，實用面積1,713方呎，連約1,300方呎花園，放盤時叫價約2380萬元，議價後以2,200萬元沽出，實用呎價約12,843元，創同類單位新高，新買家為用家，已睇樓一段時間。

●粉嶺中心7月暫錄約3宗買賣，包括A座中層7室，實用面積約513方呎，三房間隔，議價後以623萬元獲承接，實用呎價約12,144元，原業主則於2010年以239萬元購入，持貨11年帳面獲利約384萬元，單位升值約1.61倍。

●沙田中心B座中層H室，實用面積292方呎，兩房間隔，望河景，開價約580萬元，議價後以573萬元易手，實用呎價約19,623元，原業主於2015年以420萬元入市，持貨約6年帳面獲利約153萬元離場。

●沙田第一城44座中層F室，實用面積約284方呎，物業放盤僅一天，原叫價570萬元，象徵式減5萬，即以565萬元獲買家承接，實用呎價約19,894元，原業主於2008年1月以165萬元購入，持貨逾13年帳面獲利400萬元，單位期內升值2.4倍。

●沙田第一城7月暫錄約8宗買賣，最新錄得為10座中層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，議價後以765萬元易手，實用呎價約16,962元，原業主則於1998年以184萬元購入，持貨23年帳面獲利約581萬元離場，期內升值約3.2倍。

●大圍名城5座南翼中層A室，實用面積約679方呎，套三房間隔，日前以1,250萬元易手，實用呎價約18,409元，原業主則於2016年以870萬元購入，持貨5年帳面獲利約380萬元，單位升值約44%。

●馬鞍山迎海7月暫錄7宗買賣，平均實用呎價約17,725元，上月全月錄約19宗成交，其中迎海．星灣御16座中層E室，實用面積約496方呎，兩房間隔，開價約900萬元，日前連租約以880萬元易手，實用呎價約17.742元，新買家為新盤向隅客，待租約完後收回自用，原業主於2018年以808萬元購入，持貨3年帳面獲利72萬元，期內升值約8.9%。

●馬鞍山迎海迎海2座中層C室，實用面積約548方呎，兩房連儲物室間隔，叫價980萬元，減價15萬元，成交價965萬元，實用呎價約17,609元，原業主於2012年10月購入上址，當時作價664萬元，持貨逾8年至今沽售，帳面獲利301萬元，物業期內升值約45%。

●西貢逸瓏海匯連錄3宗買賣，包括2座中層M室，實用面積約571方呎，兩房連儲物室間隔，望山景，以816萬元沽出，實用呎價約14,291元，原業主於2017年6月購入上址，當時作價766.4萬元，持貨4年至今沽售，帳面獲利49.6萬元。