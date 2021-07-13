美股反覆再破頂　港股夜期低水90點

美國通脹壓力僅對股市構成有限壓力，美股納指及標指再創歷史新高，目前分別報14,776點，及4,386點；道指現報34,933點，跌62點或0.18%。港股期指夜市報27,877點，跌3點，低水86點。

據FactSet預測數據，標指成分股第二季度的總體收益預計將同比增長64%，這將是自2009年第四季度以來的最快增幅。在第二季度的新一輪重新開放浪潮以及股指迭創歷史新高的推動下，預計銀行企業的收益增長將尤其強勁。

6月CPI指數漲幅超過了接受調查的所有經濟學家的預期，表明經濟重新開放帶來的大宗商品和勞動力成本上升繼續加劇通脹壓力。

聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德在周二接受採訪時稱，聯儲應該在不久的將來削減購債規模。他表示，他已準備好開始放慢央行購買債券的步伐，只要他的同事們也有此意願。

【21:30】美國通脹壓力加劇，美股周二(13日)早段偏軟，道指跌70點，至34,926點；標指跌8點，至4,376點；以科技股為主的納指跌31點，至14,702點。

銀行業為新一輪業績期揭序幕。摩根大通第二季每股盈利3.78美元，勝市場預期的3.2美元，主要是資本市場強勁和併購活動急增，抵銷交易收入減少和消費者貸款業務疲弱的影響，加上釋放貸款撥備，股價早段跌1.24%至156.04美元。

高盛第二季每股盈利15.02美元，遠勝市場預期的10.24美元，計劃第三季起增加季度派息60%，至2美元，股價早段仍跌0.75%至377.65美元。

波音公司計劃削787夢幻客機產量，以解決生產相關問題，股價挫3.01%至231.12美元。

法國指Google未能與新聞發布商就內容使用達成合理協議，處以5億歐元罰款，母公司Alphabet股價微跌後反覆。