全面堵華！拜登響警促美企撤港　搞數碼貿易抗內地

美國總統拜登在上周獨立日宣布接近擺脫疫情，成功宣示「安內」後，有傳本周將大舉「攘外」，矛頭直指亞太區，一方面向香港施壓，另方面趁區內疫慌重振經濟影響力。鑑於美國前總統特朗普已表明，要帶領共和黨贏得明年11月國會中期選舉，拜登為振聲威，勢必將政策重心放在中美問題上，金融市場難見安寧！

中美貿易及金融戰恐快將升級，英國媒體引述多名消息人士報道，拜登政府本周內將警告美國公司在香港「踩雷」的機會日益增加，原因是中國內地對香港加大控制力度，令美企在港開展業務的風險愈來愈大。一旦此警告成真，勢嚇窒在港的美企，進一步危及香港近年已節節後退的營商環境。

報道稱，美國公司所面臨的威脅，包括中國政府有能力獲取外國公司儲存在香港的數據，以及內地上月中通過一項《反外國制裁法》，以圖從法律上反制以美國為首的西方制裁，該法律允許中國對外國集團甚至官員實施處罰。

消息人士透露，美國本周會宣布更多措施，以反擊中方對香港及新疆的問題。如果屬實，是繼前朝特朗普政府去年取消香港特殊貿易地位後，拜登政府首次公布涉及香港的商業建議。

消息又稱，拜登政府之所以有意發出警告，是因他們認為在港的美企沒有足夠認真地對待潛在風險。惟白宮及美國國務院對報道不予置評。誠然，只要相關警告落實，恐加速美資離港步伐，因早於今年5月，香港美國商會（AmCham）公布調查發現，有42%受訪會員正考慮或計劃撤港，同時有四成會員認同香港營商環境會變差。據商會數據顯示，去年有282家美國公司以香港作為地區總部，而該會共有逾1,200名會員。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，在商言商，現階段美企留港做生意相信都只為商業考慮。而香港相對區內其他城市，最顯著的優勢就是背靠內地，能夠有助外國企業建立人脈，打入市場。他認為，就算美國政府當真警告企業，似乎也是象徵意義大於實際，除非拜登祭出更狠招數，影響到美國企業在港的實際營運條件，否則這種警告或風險提示效力甚微。

荷蘭國際集團（ING）銀行大中華首席經濟師彭藹嬈也認為，相關警告未必影響到香港營商前景。美企選址香港，一大主要因素是港元與美元掛鈎，使企業面向內地之餘，更能夠規避匯兌風險。

更甚的是，香港本身的司法體制以普通法為核心，且不會霎時改變，有助營商穩定性。澳新銀行首席經濟學家楊宇霆指出，中美之間的角力雖然對商界造成一定影響，但企業若不想失去中國的商機，就需要找到當中的平衡點。

除了營商相關預警外，消息人士也透露，拜登可能對在港的中國官員實施進一步制裁。中國外交部發言人趙立堅回應時強調，反對美國以香港為藉口干涉中國內政。

另外，美媒引述知情人士表示，美國白宮官員正討論涵蓋印太地區（Indo-Pacific）經濟體的數碼貿易協議（digital trade agreement），以抗衡中國在區內的影響力。雖然協議的細節仍在草擬中，但據稱，美國將會拉攏包括加拿大、智利、日本、馬來西亞、澳洲、新西蘭和新加坡等加入該協議，亦即目前《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）的成員國。

據了解，該協議將制訂數碼經濟的標準，包括數據使用的規則、提供貿易便利化、電子報關安排等。美國總統拜登上台以來集中實施現有的協議，多於推進前朝特朗普政府跟英國和肯尼亞未完的貿易談判，今次的印太數碼貿易協議反映拜登政府有意尋求新的貿易機會。

美國貿易代表辦公室暫未評論有關報道。不過，曾任美國貿易官員的亞洲社會政策研究所副所長卡特勒（Wendy Cutler）支持上述協議，指可以利用現有的區內協議，包括美國與日本、新加坡與澳洲的數碼貿易協議等，並讓考慮重新加入CPTPP的美國重返在亞洲的貿易博弈之中。

美國商會亞洲高級副總裁Charles Freeman則歡迎數碼協議的討論，尤其是目前美國不在CTPP之內，並認為現在是最佳時機進行相關談判。

他又期望在印太地區內可達成具前瞻性、有法律或規則作基礎的協議，且成為全球協議的典範。

前稱《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP）的CPTPP，最初由亞太經濟合作會議成員發起，從2002年開始醞釀的一組多邊關係的自由貿易協定，旨在促進亞太區的貿易自由化。特朗普於2017年1月上台後簽署命令退出TPP，其後該組織餘下的11個成員國包括括澳洲、加拿大、日本、新加坡等於同年11月改組為CPTPP。中國去年曾稱，對加入CPTPP持積極開放態度。

據美國貿易辦公室的定義，數碼貿易是一個廣泛的概念，不僅包括在互聯網上銷售貨品和提供在線服務，還包括支持全球價值鏈的數據流動、支持智能製造的服務，以及無數其他平台和應用程式（App）。時下幾乎每個企業有某些部分已數碼化，每個行業都利用數碼技術進行競爭。例子包括物聯網（IoT）聯繫甚廣，包括汽車、飛機、雪櫃、建築物等；工業生產亦產生大量數據，以用於整個產業價值鏈之內，由研發、工廠營運等，旨在提升效益和減低成本。