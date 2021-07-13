太古城平盤絕迹！買家「磨」足一周　仍以千萬元成交

二手樓價走勢向上，平價盤買少見少，藍籌屋苑鰂魚涌太古城1,000萬元以下放盤極為短缺，有買家花近一個星期時間洽購，都僅以1,000萬元購入該盤兩房單位。另有買家高價搶盤，以908萬元購入將軍澳君傲灣兩房戶，創項目同類間隔標準單位最高價。

中原趙鴻運透露，太古城現時一千萬元以內盤源不多，市場現僅餘約5至6個，集中在1期翠湖臺的放盤。而上述唐宮閣低層A室，實用面積約489方呎，早於2月初放售，叫價1,200萬元。外區用家與原業主「傾價」近一周才成功買入單位，呎價約20,450元，單位約19年升值約5.45倍。屋苑7月暫錄8宗買賣，平均實用呎價約22,059元。

市場選擇減少，刺激買家高價入市。香港置業劉浩勤表示，君傲灣3座高層H室，實用面積約470方呎，望海景，成交呎價約19,319元亦屬項目標準兩房戶新指標。消息稱，荃灣愉景新城3座高層單位，剛售810萬元，呎價16,364元，追貼同類高位。

此外，換樓需求強勁，大單位頻錄買賣。利嘉閣彭錦添表示，青衣盈翠半島6座高層一套相連單位，總實用面積約1,541方呎，望海景。早於去年5月叫價3,200萬元放售，至近日合共以2,842萬元沽出，料為項目最大額買賣成交，呎價約18,443元，原業主持貨至今約13年，現轉手帳面獲利約1,970萬元。另外，奧運站帝柏海灣1座一個低層單位，實用面積約1,006方呎，售價達2,238萬元，呎價約22,247元。

新界洋房亦有捧場客。中原譚永康透露，元朗加州豪園剛錄本月首宗買賣，為聖哥拉徑單號屋，實用面積約1,713方呎，連約1,300方呎花園，放盤時叫價約2,380萬元，議價後以2,200萬元沽出，呎價約12,843元，創同類型洋房新高價。新買家為用家，已睇樓一段時間。

傳統豪宅區屋苑大單位也有承接。市場消息稱，南區貝沙灣4期5座中層戶，實用面積約1,798方呎，市傳連車位獲買家以7,300萬元購入，呎價約40,601元。

個別地區二手樓交投持續升溫，準買家入市搶盤。元朗二手市場7月已錄約74宗買賣，其中尚悅兩房單位僅減價一萬元，即以547萬元沽出。

中原王勤學表示，上述屋苑最近3日連錄5宗買賣，全月已累錄11宗，包括3座中低層F室，實用面積約357方呎，叫價548萬元，成交呎價約15,322元。原業主持貨約4年，期內升值約31%。

該行陳偉業指出，市場氣氛正面，買家入市心態積極，東涌7月亦累錄約37宗買賣，較上月同期增約16%。其中東環6B座高層6室，實用面積約484方呎，套兩房設計，開價770萬元，獲外區換樓客以764萬元購入，呎價約15,785元。

此外，部分大型屋苑交投量顯增。中原伍耀祖稱，屯馬綫全面通車帶動下，天水圍嘉湖山莊睇樓量急增約30%，同時，7月暫錄24宗買賣，按月多約1.7倍，由於細單位入場價大幅提升，本月三房戶成交比例增至75%。

他續稱，屋苑樂湖居7座低層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，向東南，以620萬元易手，呎價約11,252元。

市區方面，中原余偉豪透露，藍田滙景花園7月錄7宗買賣，已超越上月全月5宗的水平，屋苑2座高層A室兩房戶，實用面積約537方呎，最初開價868萬元，議價後以858.8萬元成交，呎價約15,993元。

二手交投持續暢旺，有不少開價低於「3球」的上車住宅推出市場拍賣。將軍澳居屋寶明苑一個高層銀主盤，已補價自由市場開價250萬元，較銀行估價低約32.4%。

忠誠拍賣今日推拍約24項物業，上述為項目B座高層16室，開價較銀行估價約370萬元，低約120萬元。單位實用面積約211方呎，呎價約11,848元，綠表開拍價則約155萬元。

同場亦推出4項由遺產承辦人委託出售的唐樓，全屬減價重拍。旺角美昌大廈兩個同層連天台戶，實用面積約298及267方呎，開價164.5萬與147萬元，同較之前低約12.5%。另外兩伙為元朗均華樓連天台及低層4室，實用面積同約440方呎，開價290萬及322萬元，當中連天台戶劈幅約17.6%。

黃開基拍賣行今也有細價住宅推出，其中元朗德祥樓連天台單位，實用面積約363方呎，天台面積約260方呎，開拍價228萬元，呎價約6,281元。該廈較近期錄得的買賣，為一個高層A室，實用面積約360方呎，於2020年以278萬元賣出，呎價約7,722元。