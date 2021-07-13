中國發布網絡產品安全漏洞管理規定　9月起實施

中國工信部、互聯網信息辦公室等3部門發布網絡產品安全漏洞管理規定，自今年9月起實施。新規重點指出，要求網絡產品提供者、網絡營運者和網絡產品安全漏洞收集平台，應當建立健全網絡產品安全漏洞信息接收渠道並保持暢通，留存網絡產品安全漏洞信息接收日不少於6個月。

同時，明確要求任何組織或個人，禁止利用網絡產品安全漏洞從事危害網絡安全的活動，不得非法收集、出售、發布網絡產品安全漏洞訊息。

據規定，為實現網絡產品安全漏洞訊息實時共享，對重大網絡產品安全漏洞風險開展聯合評估和處置，有關主管部門將加強跨部門協同配合，其中網信辦負責統籌協調網絡產品安全漏洞管理工作。

據《網絡安全法》關於漏洞管理有關要求，今次新規主要目的是維護國家網絡安全，保護網絡產品和重要網絡系統的安全穩定運行。網絡產品提供者和網絡營運者，是自身產品和系統漏洞的責任主體，需及時對漏洞進行驗證並完成漏洞修補。下一步，工信部將從多方面落實，包括做好對相關企業機構的政策諮詢和工作指導，建立健全漏洞評估、發布、通報等重要環節的工作機制，加強工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台建設。