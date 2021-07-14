東方日報B2：拜登傳將唱衰港營商　搞數碼貿易聯盟抗華

美國總統拜登上周宣布接近擺脫疫情，成功宣示「安內」後，有傳本周將大舉「攘外」，矛頭直指亞太區，一方面向香港施壓，另方面趁區內疫慌重振經濟影響力。鑑於美國前總統特朗普已表明，要帶領共和黨贏得明年11月國會中期選舉，拜登為振聲威，勢將政策重心放在中美問題上，金融市場難見安寧！

中美貿易及金融戰恐快將升級！英國媒體引述多名消息人士報道，拜登政府本周內將警告美國公司在香港「踩雷」的機會增加，因中國內地對香港加大控制力度，令美企在港開展業務的風險提高。一旦警告成真，勢嚇窒在港的美企，再危及香港已節節後退的營商環境。

報道稱，美國公司所面臨的威脅，包括中國政府有能力獲取外國公司儲存在香港的數據，以及內地上月中通過一項《反外國制裁法》，以圖從法律上反制以美國為首的西方制裁，該法律允許中國對外國集團甚至官員實施處罰。

消息人士透露，美國本周會宣布更多措施，以反擊中方對香港及新疆的問題。如果屬實，是繼前朝特朗普政府去年取消香港特殊貿易地位後，拜登政府首次公布涉及香港的商業建議。

消息又稱，拜登政府之所以有意發出警告，是因他們認為在港的美企沒有足夠認真地對待潛在風險。惟白宮及美國國務院對報道不予置評。誠然，只要相關警告落實，恐加速美資離港步伐，因早於今年5月，香港美國商會公布調查發現，有42%受訪會員正考慮或計劃撤港，同時有四成會員認同香港營商環境會變差。據商會數據，去年有282家美國公司以香港作為地區總部，而該會有逾1,200名會員。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，現階段美企留港做生意相信都只為商業考慮。而香港相對區內其他城市，最顯著的優勢就是背靠內地，能有助外國企業打入市場。他認為，就算美國政府當真警告企業，似乎也是象徵意義大於實際，除非拜登祭出更狠招數，影響到美企在港的實際營運，否則這種警告或風險提示效力甚微。

荷蘭國際集團(ING)銀行大中華首席經濟師彭藹嬈也認為，相關警告未必影響到香港營商前景。美企選址香港，一大主要因素是港元與美元掛鈎，使企業面向內地之餘，更能夠規避匯兌風險。

更甚的是，香港本身的司法體制以普通法為核心，且不會霎時改變，有助營商穩定性。澳新銀行首席經濟學家楊宇霆指出，中美之間的角力雖然對商界造成一定影響，但企業若不想失去中國的商機，就需要找到當中的平衡點。

除了營商預警外，消息也透露，拜登可能對在港的中國官員實施進一步制裁。中國外交部發言人趙立堅回應時強調，反對美國以香港為藉口干涉中國內政。

另方面，美媒引述知情人士表示，美國白宮官員正討論涵蓋印太地區(Indo-Pacific)經濟體的數碼貿易協議(digital trade agreement)，以抗衡中國在區內的影響力。協議的細節雖仍在草擬，但據稱美國將拉攏加拿大、智利、日本、馬來西亞、澳洲、新西蘭和新加坡等加入，即目前《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)的成員國。

據了解，該協議將制訂數碼經濟的標準，包括數據使用的規則、提供貿易便利化、電子報關安排等。美國總統拜登上台以來集中實施現有的協議，多於推進前朝特朗普政府跟英國和肯尼亞未完的貿易談判，今次的印太數碼貿易協議反映拜登政府有意尋求新貿易機會。

美國貿易代表辦公室暫未評論有關報道。不過，曾任美國貿易官員的亞洲社會政策研究所副所長卡特勒支持上述協議，指可以利用現有的區內協議，包括美國與日本、新加坡與澳洲的數碼貿易協議等，並讓考慮重新加入CPTPP的美國重返在亞洲的貿易博弈之中。

美國商會亞洲高級副總裁Charles Freeman則歡迎數碼協議的討論，尤其是目前美國不在CPTPP之內，並認為現在是最佳時機進行相關談判。他期望在印太地區內可達成具前瞻性、有法律或規則作基礎的協議，且成全球協議的典範。

前稱《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》(TPP)的CPTPP，最初由亞太經濟合作會議成員發起，從2002年開始醞釀的一組多邊關係的自由貿易協定，旨在促進亞太區的貿易自由化。特朗普於2017年1月上台後簽署命令退出TPP，其後該組織餘下的11個成員國包括澳洲、加拿大、日本、新加坡等於同年11月改組為CPTPP。中國去年曾稱，對加入CPTPP持積極開放態度。

據美國貿易辦公室的定義，數碼貿易是一個廣泛概念，包括在網上銷售貨品和提供服務，還包括支持全球價值鏈的數據流動、支持智能製造的服務，以及無數其他平台和應用程式(App)。時下幾乎每個企業有些部分已數碼化，每個行業都利用數碼技術進行競爭。例子包括物聯網(IoT)聯繫甚廣，包括汽車、飛機等；工業生產亦產生大量數據，以用於整個產業價值鏈之內，由研發、工廠營運等，提升效益和減低成本。