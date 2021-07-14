高銀售保理業務第4度延期　籌錢還債遇阻

高銀股價周二逆市下跌1.56%，收報0.315元，若以公司去年9月4日首次披露上述交易計，已累瀉80.31%！

回顧該公司2008年底借殼上市，翌年6月25日開始在聯交所買賣時改為現稱，事前一日收報0.65元，若然投資者由當日起持有該股至今，經已累蝕逾51%；萬一投資者不幸在2015年的歷史高位「摸頂」入貨而仍未沽出，迄今累計損失更加超過99%，可謂「一殼眼淚」。

該公司於去年9月宣布出售主要從事保理服務的全資子企高銀金融保理發展有限公司（高銀保理）全部已發行股本，理由是其財務表現欠佳，預期扣除出售事項相關的其他開支後，所得款項淨額為約20.47億元，擬用於償還債務等。保理扼要來說，是收購企業的應收帳權益，讓對方將未收到的帳款轉化為現金。

交易將於買家完成盡職審查後30日完成，可是之前延長限期時都說「無論如何」須不遲於某日，結果還是再拖，如今成交日期隨時延至明年。

高銀遭德意志信託（香港）呈請清盤的官司也多次延期，現推遲至百慕達時間8月6日。事緣該公司子企賜譽前年4月發行本金額68億元的浮息優先抵押票據，並與德意志訂立信託契據作為票據相關抵押文件的一部分，惟去年7月中，對方為票據所提供的抵押資產委任接管人，接管了作為抵押品的九龍灣高銀金融國際中心，其後再被賣走，從此喪失以億元計的租金收入。