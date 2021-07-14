割禾青！股神愛將沽比亞迪套16億

比亞迪廣為人知的一點是它的大股東之一「股神」巴菲特投資旗艦巴郡，該公司去年發布安全性能強大的「刀片電池」之後，股價表現便脫胎換骨，連環破頂，想必讓持有比亞迪多年的巴菲特眉開眼笑。

不過，其實巴郡會入股比亞迪，全靠李錄穿針引線。話說早在2002年，比亞迪在香港招股後不久廣被看衰，李錄卻重金買入。2008年全球金融危機，他推介巴菲特入股比亞迪，自己也再度加倉支持。

近日「割禾青」的還有與董事長王傳福兩表兄弟一起創立比亞迪的夏佐全。為了「個人的資金需求」，夏氏上周也連續3個交易日減持比亞迪A股，套現逾19億元人民幣，於全間公司的持股比例降至接近3%的關口。夏佐全減持前曾於深交所發公告提示股民「睇路」，當時提過今次減持最多1,200萬股A股之計劃過後，3年內不再掟貨，稱對比亞迪的發展前景仍然充滿信心，仍將長期堅定地持有。