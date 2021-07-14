美股紀錄高位回落　但Apple微軟繼續破頂

投資者消化美國通脹升溫，並觀察企業最新業績表現，美股周三(13日)受壓，3大指數均自紀錄高位回落。道指收報34,888點，跌107點或0.31%；標指收報4,369點，跌15點或0.35%；納指收報14,677點，跌55點或0.38%。

據FactSet預測數據，標指成分股第二季度的總體收益預計將按年增長64%，這將是自2009年第四季度以來的最快增幅。在第二季度的新一輪重新開放浪潮以及股指迭創歷史新高的推動下，預計銀行企業的收益增長將尤其強勁。

美國6月消費物價指數(CPI)按年急升5.4%，為2008年8月以來最高，並高於市場原預期的4.9%和前一個月的5%。

6月CPI指數漲幅超過了接受調查的所有經濟學家的預期，表明經濟重新開放帶來的大宗商品和勞動力成本上升繼續加劇通脹壓力。

雖然美股高位回落，但大型科技股依然保持強勢，當中，蘋果公司收報145.64美元，升0.79%，繼續創收市新高；微軟亦創收市新高，報280.98美元，升1.32%。

個股方面，銀行業為新一輪業績期揭序幕。摩根大通第二季每股盈利3.78美元，勝市場預期的3.2美元，主要是資本市場強勁和併購活動急增，抵銷交易收入減少和消費者貸款業務疲弱的影響，加上釋放貸款撥備，股價全日下跌1.72%。

高盛第二季每股盈利15.02美元，遠勝市場預期的10.24美元，計劃第三季起增加季度派息60%，至2美元，股價收市跌1.19%。

波音公司計劃削787夢幻客機產量，以解決生產相關問題，股價全日急挫4.23%，收報228.2美元。