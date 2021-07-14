大摩：中方反壟斷監管風暴恐升溫　籲審慎投資A股

摩根士丹利首席亞洲和新興市場股票策略師Jonathan Garner接受外媒訪問時表示，投資者需審慎投資中國股市，主要考慮到內地科技股跌勢恐將升溫，因為中國反壟斷監管恐將比市場預期更加深入和持久。

事實上，內地監管部門在7月份打擊叫車平台滴滴之後，市場對中國科技公司監管審查的擔憂再次加劇。摩根士丹利上周發表報告直言，更加傾向投資中國A股而不是香港上市的股票，重申下調MSCI中國指數的評級至中性。

另外，Garner提到，中方最新關注中國的數據安全，在處理數據的使用和收集方面開展了新的監管。其中，中國有關當局最近發布網絡產品安全漏洞管理規定，自今年9月起實施；同時計劃推行新規，指示掌握超過100萬用戶個人信息的營運者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

Garner坦言，有關措施如何影響中國的投資格局和互聯網空間的增長存在高度的不確定性。他預期，數據豐富的科技企業，以及在外資擁有權受到限制的地區運營的公司，將更加傾向轉至在內地或香港上市，而不是美國。

考慮到科技企業的不確定性，他直言，中國股票的股權風險溢價可能會全面上升，而中國股票的可投資性則將下降。